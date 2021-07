Een overkapping zelf maken? Kies het juiste materiaal

Buiten dat een overkapping praktisch is bij regen en felle zon, kan het ook een esthetisch effect hebben. Denk bijvoorbeeld aan een overkapping van kwalitatief goed hout waar een blauwe druif doorheen groeit, of een moderne overkapping van gebrand hout wat je samenbrengt met een ander materiaal zoals glas (wel het licht, niet de regen!) voor een modern uiterlijk.

Er zijn veel mogelijkheden voor een overkapping in je tuin, maar het startpunt is een goede bouwtekening. Een van de eerste stappen is het kiezen van materiaal, hout is bijvoorbeeld een goedkope en duurzame optie!

Welk materiaal moet ik kiezen voor een overkapping?

Wanneer je het juiste materiaal wilt kiezen moet je rekening houden met enkele esthetische en praktische elementen. Hout is het meest natuurlijk, aantrekkelijk en gezellig, maar voor een ontwerp moet het van hoge kwaliteit zijn. Hout valt goed te combineren met andere materialen zoals glas of aluminium wat de constructie eventueel stabieler maakt.

Bij de keuze van het materiaal zijn er verschillende dingen waar je rekening mee moet houden. Als je bijvoorbeeld voor een goedkoop materiaal gaat, kan je rekenen op meer onderhoud en een kortere levensduur. Duurder materiaal is een investering, maar bespaart op de lange termijn.

Ook is het aan te raden om het materiaal te kiezen op basis van al bestaande tuinelementen. Heb je houten meubels? Dan past een houten overkapping goed in jouw tuin. Heb je een strakke, moderne tuin met veel tegel? Wellicht maakt een aluminium overkapping met plexiglas het geheel dan compleet.

