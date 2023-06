Een nieuw spetterend energiek feest in Sneek op 8 juli

SNEEK-Zin in een avond heerlijk dansen aan de waterkant, op het strand, onder de sterrenhemel, samen met je vrienden genieten van buckets met heerlijke drankjes en dat alles voor het goede doel? Op zaterdag 8 juli organiseert Ladies’ Circle Sneek een Full Moon Party. De avond zal een volledig verzorgde avond worden met top DJ’s en spetterend entertainment in de sferen van een echte Aziatische Full Moon party…

Door de jaren heen was de Rooftop Party van Ladies’ Circle Sneek een vast hoogtepunt in de agenda van vele Sneekers en andere feestvierders uit de omgeving. Op zaterdag 6 juli 2019 werd de laatste editie gehouden. Dit jaar komt de Ladies’ Circle Sneek in samenwerking met Beachclub Sneek met een nieuw concept, namelijk de Full Moon Party! De opbrengsten van dit feest gaan, net als in voorgaande jaren, naar een goed doel namelijk “Stichting – Het vergeten kind”.

Het vergeten kind

‘Stichting – Het vergeten kind’, zet zich in voor kinderen in Nederland die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn. Dit doen ze o.a. door het organiseren van Heppie kinderactiviteiten: uitgifte van vakantieboxen, organiseren van dagjes uit en vakantieweken voor kinderen uit deze gezinnen. Met de opbrengst van deze Full Moon Party steunt Ladies’ Circle Sneek bovenstaande activiteiten. Help je ook mee om dit voor zoveel mogelijk kinderen in Nederland mogelijk te maken?

Bestel dan snel kaarten op lc69.ladiescircle.nl (voor 8 juni met early bird korting). Heb je interesse om te sponsoren of ben je benieuwd naar groepsmogelijkheden? Stuur dan een bericht naar lc69@ladiescircle.nl.

Praktische informatie:

Locatie: Beach Club Sneek – Paviljoen Wei 6, Offingawier

Datum: 8 juli – 20:00 / 01.00

Dresscode: Full Moon met een Neon Accent

Kaartverkoop: lc69.ladiesscircle.nl