Een muzikale reis vol magie tijdens tweede editie ’t Gala in Sneek

Hét grootste muziekspektakel van Súdwest-Fryslân komt terug! De eerste editie van 't Gala trok vorig jaar volle zalen in Theater Sneek, waarbij het publiek werd verrast met een verpletterende show vol muziek, zang en dans. Ook de aankomende editie, op 7 en 8 oktober, staat weer bol van de ontroerende liedjes, stevige beats, scheurende gitaren, een vette bigband en heel veel humor! Of je nu van ervaren artiesten of opkomend talent houdt, ze zullen samen het podium betreden en je verrassen met hun muzikale hoogstandjes. Dit jaar staat het muziekspektakel geheel in het teken van het thema 'De Straat'.

‘De Straat’

‘t Gala is er voor iedereen die van muziek houdt. Een muziekspektakel van Súdwest voor Súdwest. Het feest staat dit keer volledig in het teken van ‘De Straat’. De vele prachtige straatjes, hoekjes, pleintjes, steegjes en laantjes in onze prachtige gemeente worden bezongen en verdienen die ode dubbel en dwars. De artiesten nemen je tijdens de show dan ook mee op een muzikale reis door heel Súdwest-Fryslân. Van Bolsward tot Sibrandabuorren, langs de Zwette, en van Longerhouw tot de IJsselmeerkust. Dwaal dan ook samen met ons door de vele charmante straatjes, steegjes en hoekjes die onze gemeente zo uniek maken.

Gevarieerde line-up

Allround musicus en geestelijk vader van ’t Gala, Anne Oosterhaven, heeft speciaal voor dit muziekfeest, samen met een ijzersterk productieteam, weer een diverse groep van musici samengebracht die garant staan voor een wervelende show. Bruno Rummler, onze eigen gemeentelijke troubadour, zal het publiek trakteren op een mix van blues en uptempo covers.

Laura Kooistra, vorig jaar nog enthousiast bezoeker, zal ditmaal stralen op het podium met funky tunes en ontroerende ballads. The Boots, bestaande uit de geweldige zussen Carlien, Marleen en Ellis, zullen de boel op stelten zetten met covers en een fantastisch orkest. En dan hebben we nog Nij Libben, een originele fanfare uit Koudum onder leiding van dirigente Jeanette Valkema, die een gevarieerd repertoire ten gehore zal brengen.

En er is meer! Zo is er onder andere speciaal voor dit spektakel een 50-koppig projectkoor in het leven geroepen, laten de talenten van het Bogerman en RSG zich gelden, zullen we prachtige eigentijds dans te zien krijgen, laten de stadsomroepers van Súdwest van zich horen, staat jeugdorkest ‘On The Move’ op het podium én is er een plekje ingeruimd voor een zeer speciale vertolking van het nummer Moon over Bourbon Street van Sting. Kortom een bomvol programma voor jong en oud.



Kruisbestuiving tussen talent en ervaring

Ook dit jaar zijn er weer ruim 150 mensen uit de regio druk bezig om een prachtige show neer te zetten. Van amateurs tot professionals, alles komt tijdens 't Gala bij elkaar. Daarmee is het spektakel een mooi voorbeeld van een evenement dat een podium biedt aan lokaal talent en deze samen met ervaren artiesten en bekende namen in de schijnwerpers zet. Op 7 en 8 oktober zie je deze prachtige kruisbestuiving op het podium van Theater Sneek. Dus zorg dat je dit niet mist.