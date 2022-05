Een memorabele derby op de verjaardag van v.v. Blauwhuis

Na enkele jaren was er eindelijk weer een ouderwetse derby tussen het plattelands dorp Blauwhuis en de stedelingen uit Bolsward, v.v. Blauw Rood. Iets wat niet alleen leeft vanuit historische kranten, maar heden ten dage nog steeds iets extra’s geeft. Gelukkig heeft Bolsward na een afwezigheid van één jaar weer een zondagvereniging. Niet alleen de derby was een reden voor het warme onthaal van de spelers bij de opkomst van deze wedstrijd, die in een klinkende overwinning van 7-0 voor v.v. Blauwhuis eindigde. Voor v.v. Blauwhuis was er namelijk nog een extra feestelijke gebeurtenis. Afgelopen week bestond de club, die in 1932 is opgericht, 90 jaar.

Waar voetbalverenigingen de afgelopen jaren steeds vaker fuseren omwille van een tekort aan vrijwilligers of spelende leden leeft de club uit Blauwhuis als nooit te voren. Ook v.v. Blauwhuis heeft in de afgelopen 90 jaar mindere tijden gekend. Het was een oud-voorzitter van de club die na de oorlog met de wijze spreuk “Het zijn zware tijden, maar de BVC zal herrijzen” kwam. Deze spreuk is vereeuwigd op een tegeltje in de kantine en nog steeds een motivatie achter het voortbestaan van de club. Dat het voetbal in Blauwhuis (en niet te vergeten omliggende (bijbehorende) dorpen Greonterp, Wolsum en Westhem) leeft, blijkt wel uit de oprichting van het 3e seniorenelftal en een 35+ team in afgelopen jaar. Iets waar menig ander dorpsclub jaloers op kan zijn. De oprichting van deze twee teams kwam volgens bestuurder Marc Frankena wegens een overvloed aan spelers in het eerste en tweede elftal en een groep jeugdigen die zich op zondag verveelde. “Voetbal verbroedert, zorgt voor plezier, houdt de mensen in het dorp vitaal en de jeugd van de straat”, een prachtige ontwikkeling zoals de bestuurder zelf omschrijft.

Op naar de 100 jaar met sport en vreugde is het motto bij de zondagclub in Blauwhuis. Om deze nieuwe mijlpaal te behalen is een lichtinstallatie rondom het hoofdveld een pré volgens voorzitter Epke Bootsma. Niet alleen de groei van de club vereist dit, maar ook het amateurvoetbal dat toegaat naar een hybride vorm is hiervan een reden. Het standaard op zondag of zaterdag spelen zal volgens KNVB op den duur verdwijnen. De 35+ speelde het afgelopen najaar in Blauwhuis de eerste lichtwedstrijd in de clubhistorie. Hiervoor werden door de spelers en het bestuur mobiele lichtinstallaties op draaiende aggregaten ingehuurd. “Als we iets willen met elkaar, dan lukt het ons ook. Wij denken in mogelijkheden om het wel voor elkaar te krijgen en niet in beperkingen”, beschrijft Bootsma deze historische avond in oktober. V.v Blauwhuis beschikt als een van de weinige clubs, al dan niet de enige club, in de gemeente Súdwest-Fryslân nog niet over deze noodzakelijke voorziening. Nog dit jaar wil de club proberen de lichtinstallatie te realiseren. "Iets wat niet alleen belangrijk zal zijn voor de club, maar ook voor andere sporten en activiteiten in het dorp", aldus Bootsma. Een dure uitdaging, maar die gaat men binnen de club graag aan. Naar verluidt zijn de eerste contacten met de gemeente al gelegd.

Voor het zover is, vieren de groen-witten uit Blauwhuis deze zomer eerst nog het 90 jarig bestaan van de club in het weekend van 30 en 31 juli. Twee dagen lang zullen in het teken staan van de (voetbal)sport, samen zijn en mooie herinneringen ophalen voor zowel jong als oud. Binnen de club hopen zij ook nog iets extra te kunnen vieren bij het 90 jarig jubileum. Een promotie naar de 4e klasse zal volgens de al vijf jaar zittende trainer Bennie Zeilmaker de kers op de taart zijn. Iets wat gezien de resultaten van de afgelopen jaren wel een beloning voor de gehele club zal zijn.