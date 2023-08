Een magneetvisser uit Bloemendaal zet de zaak op scherp aan de Geeuwkade

SNEEK- Chris uit Bloemendaal was nog nooit van z’n leven aan het magneetvissen geweest. Vanavond was het echter meteen bingo! Samen met vrienden, die met hun boot afgemeerd lagen aan de Geeuwkade in Sneek, viste Chris een antitankmijn omhoog uit het water. Tenminste…

Vertel eens Chris, wat was er nu precies aan de hand, want je hebt aardig wat mensen in beweging gebracht!

“Ik was dus nog nooit eerder aan het magneetvissen geweest. Mijn vriend deed het een paar keer voor en haalde wat metalen rommel naar boven. Toen mocht ik. De eerste twee keer scoorde ik ook wat ouwe metalen troep. Maar de derde maal had ik beet, ik voelde iets heel zwaar. Heel zachtjes trok ik het naar de kant en omhoog. En daar zie ik een rond voorwerp, een schijf met een punt in het midden. Het voelde voor mij niet helemaal oké, vervolgens heb ik de schijf weer laten zakken. Nogmaals voorzichtig omhoog gehaald en foto’s genomen. en daarna zijn we gaan googlen. Het leek toch wel heel veel op een oude landmijn. Vervolgens hebben we de politie gebeld. De agente die ik aan de telefoon had vond mij wat laconiek en niet serieus. Vervolgens kreeg ik F. van de politie Noord-Nederland aan de lijn. Hij wilde dat ik de foto’s naar hem doorstuurde. Hij vertrouwde het ook niet helemaal en ook de EOD (Explosieven Opruimingsdienst, red.) uit Den Helder die inmiddels de foto’s ook hadden bestudeerd waren ook niet helemaal zeker en zijn in de auto naar Sneek gegaan om het voorwerp ter plaatse te onderzoeken”, doet Chris verslag.

EOD aanwezig

Twee uur na de melding komen de twee heren van de EOD aan, verzoeken iedereen op gepaste afstand te gaan staan en vissen de gevreesde mijn omhoog. Amper vijf minuten later klinkt het ‘veilig!’

De toeristen op de boot opgelucht en Chris enigszins met het schaamrood op de kaken een mooi vakantieverhaal rijker.

Toch nemen de heren van de EOD Chris en z’n vrienden niets kwalijk: “Wij nemen te allen tijde dergelijke meldingen serieus. Je hoeft maar eenmaal te laat te zijn en de gevolgen kunnen letterlijk rampzalig zijn.”

En wat viste Chris nu naar boven?

“Geen flauw idee, maar in ieder geval geen landmijn. Wij gaan weer terug naar de basis in Den Helder. Fijne vakantie verder!"