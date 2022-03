'Een luchtje aan fiets-/wandelpad Westpolder…'

OPPENHUIZEN - Het is alweer bijna 2 jaar dat we kunnen genieten van de nieuwe fiets-/wandelroute rondom de Westpolder. De route die dankzij de Westpolderbrêge aansluit op het Rasterhoffpark. Dorpsbelang Top & Twel vindt het prachtig dat zoveel mensen gebruik maken van deze mooie route. "En dat willen we natuurlijk zo houden!"

De Marrekrite, beheerder van het pad langs de Broeresloot, heeft namelijk aangegeven dat het maaien van de bermen bijna niet te doen is vanwege de enorme hoeveelheid aan hondenpoep in de berm. Wanneer dit niet verbeterd, kunnen maaiwerkzaamheden niet meer uitgevoerd worden, met alle gevolgen van dien. Helaas is het niet mogelijk om een hondentoilet in de nabijheid van het pad te plaatsen, omdat deze toiletten volgens gemeentelijk beleid alleen binnen de bebouwde kom worden geplaatst.

Daarom, zo aan het begin van het voorjaarsseizoen, aan alle hondenbezitters de oproep om geen hondenpoep langs het pad achter te laten. Alvast heel erg bedankt!

Bron: Topentwelonline.nl