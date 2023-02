Een lezing in De Tiid over boerderijen Groot- en Klein Cnossens bij Bolsward

BOLSWARD - Op vrijdag 17 februari is er een gratis lezing over de boerderijen Groot- en Klein Cnossens bij Bolsward in Cultuurhistorisch De Tiid in Bolsward.

Familie Cnossen

Ten zuidoosten van Bolsward ligt aan de Wijmerts de buurtstreek Cnossen, oorspronkelijk bestaande uit twee terpen: een oostelijke en de westelijke terp. De terpen werden in de 15e eeuw bewoond door vier verschillende families, waarvan de huidige familie Cnossen er één is.

Ten behoeve van twee familieboeken voor de Stichting familie Cnossen, die respectievelijk in 1988 en 2018 zijn verschenen, is uitgebreid geschiedkundig, genealogisch en archeologisch onderzoek uitgevoerd dat teruggaat tot 1400 door o.a. Drs. Ype Brouwers, professioneel genealoog en Dr. Evert Kramer, de voormalige conservator van het Fries museum. Interessante uitkomsten van hun onderzoek zullen in deze bijdrage worden gepresenteerd door Jelle P. Cnossen MSc, voorzitter van de stichting Familie Cnossen Knossen.

Jelle Cnossen is sinds 1998 bestuurslid en vanaf 2008 voorzitter van de stichting. Hij is 73 jaar, gepensioneerd en actief in een aantal bestuurlijke functies. Hij was voor zijn pensionering werkzaam bij de koopvaardij, in de telecommunicatie en had hij een eigen adviesbureau. Zijn liefhebberijen zijn naast genealogie: zeilen, schaatsen, fietsen en wandelen.

Wanneer: vrijdag 17 februari 2023

Waar: Cultuurhistorisch centrum De Tiid, Jongemastraat 2, ingang Wipstraat (Blend)

Tijd: 19.30 uur

