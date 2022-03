Een kijkje achter de schermen bij eerste opvang Oekraïense vluchtelingen in Heerenveen

Dinsdagmiddag nam GrootHeerenveen een kijkje bij de opvang in de Hoekstra Hal aan het Hege Stik.

,,Twee weken geleden kreeg de Veiligheidsregio Fryslân de opdracht van het Rijk om 2000 opvangplaatsen voor vluchtelingen uit Oekraïense klaar te maken. Er is toen direct een operationeel team samengesteld om alles in goede banen te leiden. Hierin zijn verschillende organisaties vertegenwoordigd. Je moet dan denken aan Ghor/GGD, politie, brandweer, Veiligheidsregio en gemeente. We werken volgens de structuur van een Grip2 situatie” legt operationeel leider Marinus van der Velde uit.

Vorige week werd duidelijk dat de Hoekstra Hal in Heerenveen eerste opvang voor heel Friesland zou worden. ,,Donderdagavond is team bevolkingzorg van de gemeente Heerenveen ingelicht. Toen zijn ook de eerste gesprekken gevoerd met de gebruikers van de Hoekstra Hal. Zij sporten nu bij Sportstad Heerenveen. Vrijdagochtend zijn we gestart met het inrichten van de sporthal. Dit is gedaan door een groot team medewerkers van de gemeente Heerenveen. Vrijdagavond was alles zo goed als gereed. Afgelopen weekend kwamen de eerste vluchtelingen binnen. Wij zoeken na registratie zo snel mogelijk een plekje waar de vluchtelingen langere tijd kunnen verblijven. Het betreft hier dus een tijdelijke opvang van maximaal twee dagen ” aldus Leider team bevolkingzorg Selmar de Boer.

In de hal zijn verschillende afgeschermde slaapplekken gecreëerd. Daarnaast zijn er zitjes en is er een grote speelruimte met speelgoed voor de kinderen. Ook zijn er extra stroompunten en wifi versterkers geregeld. Zo kunnen de mensen die binnenkomen via hun telefoon contact onderhouden met familie en daarnaast het nieuws uit Oekraïense volgen. Buiten is een kennel neergezet waar eventuele opvang van huisdieren kan plaatsvinden.

Inmiddels hebben ongeveer dertig vluchtelingen zich gemeld in Heerenveen. Toch is er nog geen gebruik gemaakt van de veldbedden in de sporthal. Na registratie en een eventuele medische check konden deze mensen naar Appelscha. Hier is opvang voor langere tijd beschikbaar.

Ook dinsdagmiddag kwamen twee vluchtelingen de Hoekstra Hal binnen. ,,Het gaat om een oma met haar kleinkind. De moeder van het kindje is omgekomen en de vader moest het leger in. Bij binnenkomst werd oma erg emotioneel. We hebben haar gerustgesteld en konden binnen een uur al opvang voor hen regelen. Ze zijn met een taxi naar Appelscha gebracht. Hier kunnen zij nu even rustig op adem komen" zegt leider van de opvang Sjoukje van der Horst.

Sjoukje is vanuit de gemeente werkzaam als locatiehoofd. Ze is vanaf het begin betrokken bij het opzetten van de opvang. ,,Het was een pittige klus. Ik heb superlange dagen gemaakt. Vrijdag was de meest hectische dag. Met een groot team en medewerking van alle kanten hebben wij dit gedaan. Vrijdagavond hebben wij gezamenlijk hier een hapje gegeten. Iedereen was toen erg trots op de neergezette prestatie. Dat is uiteraard prachtig. Natuurlijk is de aanleiding minder mooi. We horen bij het opvangen van de voornamelijk vrouwen en kinderen heftige verhalen. Dit gaat je niet in de koude kleren zitten” besluit Sjoukje.