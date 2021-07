Een hoogpolig vloerkleed, pure klasse in huis!

Hoogpolige vloerkleden zijn het toppunt van gezelligheid en maken een kamer helemaal af. Maar wat is het precies en waarom kent het zo veel succes? In dit artikel lees je er alles over. Laat je inspireren!



Wanneer spreken we van een hoogpolig vloerkleed?

Hoogpolig is letterlijk een vloerkleed met een hoge pool. Het woord ‘pool’ is afkomstig van het Latijnse woord ‘pilus’, wat ‘haar’ betekent. Met andere woorden: een hoogpolig vloerkleed heeft haren die langer zijn dan normaal. Andere vloerkleden hebben kortere haren en vloerkleden zoals kelim zijn geweven en hebben helemaal geen pool. Een hoogpolig vloerkleed is dik en vooral heel zacht.



Het succes van een hoogpolig vloerkleed

Dit type van vloerkleden is heel erg aangenaam om op te lopen. Je kunt er gerust op je sokken of op blote voeten op lopen, je kinderen kunnen er op spelen of je ligt lekker lui een boek te lezen of tv te kijken op je hoogpolig vloerkleed. Naast het aangename gevoel dat het vloerkleed geeft, straalt een hoogpolig vloerkleed luxe en charme uit. Ze dempen ook storende geluiden uit de omgeving. Een hoogpolig vloerkleed op bijvoorbeeld een laminaatvloer zal al heel wat teveel aan geluid voorkomen.



Hoogpolige vloerkleden voor elke stijl

Vloerkleden met een hoge pool passen in elke stijl van woninginrichting. Het is vooral de kleur en de tekening van het vloerkleed die bepalend zijn voor de uitstraling. Je kunt kiezen voor een strakke look voor je moderne woning. Of je kiest bijvoorbeeld zachte kleuren zoals bruin en beige voor je landelijke interieur. Er bestaan ook hoogpolige vloerkleden met een retro tekening of je gaat voor een stoer zwart-met-wit vloerkleed voor je industriële pand.



Je hoogpolig vloerkleed combineer je met...

Vloerkleden met een hoge pool zijn zeer makkelijk te combineren met stoffen. Denk maar aan wol, jute of fluweel. Laat je hoogpolig vloerkleed aansluiten bij je overgordijnen, de bekleding van je eetkamerstoelen en je zitbank. Kies ook nog bijhorende sierkussens of - ja, waarom niet - een wandtapijt dat bij je vloerkleed hoort. Een hoogpolig vloerkleed en stoffen kleden je interieur gezellig aan. Als je kiest voor een unieke of opvallende hoogpolige vloerkleden, kun je er een echte eyecatcher van maken. Denk bijvoorbeeld aan een olijfgroen of een rood vloerkleed in je strakke moderne interieur met veel witte muren en witte vloeren. Of je combineert zilver of ivoor met de donkere kleuren van je industriële woning. Je creëert gewoon je eigen stijl. Moest je er niet goed uitraken of je twijfelt of hoogpolige vloerkleden wel geschikt zijn voor jou, vraag dan gerust raad aan de verkoper. Zij helpen jou graag verder!