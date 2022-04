Een hele handige tool bij het vastknijpen van verschillende kabels

Tegenwoordig is er genoeg informatie en diverse stappenplannen op internet te vinden waardoor je dit zelf kunt doen. Je moet natuurlijk wel wat geduld hebben, want het aanleggen van een netwerkkabel vergt zeker wat tijd en precisiewerk. Naast dat je kennis moet hebben om zo’n kabel aan te leggen, is het ook noodzakelijk om goede tools te hebben. Zo is het verstandig om een rj45 tang aan te schaffen.

Werk alle stappen goed af

Om een netwerkkabel aan te leggen, is een specifieke volgorde nodig. Deze volgorde wordt de utp volgorde genoemd. Hierbij worden de verschillende draden op een specifieke volgorde aangebracht. Je kunt deze volgorde goed onthouden door de verschillende kleuren die gebruikt worden. Deze kleuren zijn ook altijd hetzelfde, zodat je niet steeds een nieuwe techniek aan hoeft te leren. Zodra je de utp volgorde hebt uitgevoerd, is het de bedoeling dat je een rj45 connector aanbrengt. Dit zorgt ervoor dat de kabel goed gaat werken. Het is dan nog wel de bedoeling dat je de draden goed vast knijpt met een rj45 tang.

Zelf handen uit de mouwen steken

Zodra de draden goed bevestigd zitten in de rj45 connector, weet je dat het werk afgerond is. Je kunt dit natuurlijk direct controleren door de kabel te bevestigen. Het is zeker een precisiewerkje, maar het is absoluut zelf uit te voeren. Je hoeft dus geen expert in te schakelen om dit voor elkaar te krijgen. Dit scheelt je weer geld, wat je aan andere huishoudklusjes kunt uitgeven. Denk bijvoorbeeld aan het wegwerken van de netwerkkabel. Dit kun je bijvoorbeeld doen door de kabel weg te werken in de vloer, een wand of zelfs in het plafond.