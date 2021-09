Een groot bedrag opgehaald voor Stichting Haarwensen

IJlst - Afgelopen zaterdag hebben Claudia Pool en Jan Feenstra allebei wonende in IJlst na maanden van voorbereiding 100 kilometer gelopen om geld op te halen voor Stichting Haarwensen. Op vrijdagavond om 19.00 uur startten ze vanaf de kapsalon van Claudia in IJlst. Tijdens de tocht die uiteindelijk 22 uur duurde en langs verschillende dorpjes in Friesland trok, werden ze regelmatig vergezeld van mensen die een stukje meeliepen.