Een groep vrienden + een waterfiets + Elfstedentocht = Team Wybe Wetterfyts 11-steden 2022

SNEEK- Team Wybe hoe zit dat dan?… Wybe kreeg een hersentumor en kon niet meer beter worden. De onmacht die we voelden probeerden we als vrienden en vriendinnen van Wybe en Wieke (zijn vrouw) om te zetten in kracht. We zijn Team Wybe geworden om zoveel mogelijk mensen met ons te verbinden en samen geld op te halen voor kankeronderzoek. Na Wybe zijn overlijden in 2014 kreeg ook Wieke kanker maar zij had gelukkig kans op genezing. Na de diagnose kanker wil je maar 1 dingen horen: dat je beter kunt worden. Onderzoek is het enige wat hierin belangrijk is, dit maakt het verschil en dat is onze drive.