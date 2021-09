Een goede start van een nieuw waterpolo seizoen

“Er is ondertussen aardig wat veranderd binnen het team: van vijf meiden hebben we helaas afscheid moeten nemen, maar ook hebben we vijf nieuwe toppers mogen verwelkomen. Als team hebben we besloten om toch een stapje terug te doen en weer te beginnen in de eerste district klasse, zodat er weer gewerkt kan worden aan een goede basis.”

“Zaterdagavond stond de eerste wedstrijd op het programma tegen Azuro. Er waren veel gespannen gezichten rondom het zwembad, maar die waren snel weg toen de eerste goals werden gemaakt. Het spel was hier en daar nog wat slordig en de Sneekers waren nog niet helemaal op elkaar ingespeeld. Echter verbeterde dit tijdens het verloop van de pot en liepen de dames uit Sneek verder uit. Er vielen een aantal prachtige goals en de eerste winst is binnen: 11-6 in het voordeel van de thuisploeg!



De volgende wedstrijd vindt 9 oktober plaats in zwembad It Rak in Sneek en begint om 18:40.



Doelpunten: Joni de Graaf (4x), Bernice Dijkhuis (3x), Marinte Dijkhuis (2x) en Lea van Wijk en Gabriëlle Weiler (beide 1x).