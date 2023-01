Een en al bedrijvigheid in het A7-Aquaduct bij Uitwellingerga

UITWELLINGERGA - Nadat eerder deze week bekend werd gemaakt dat het A7-Aquaduct tussen Joure en Sneek over enkele weken deels weer open kan, is er volop werk aan de winkel voor de aannnemers in de Prinses Margriettunnel. De 10.000 zandzakken hebben ergere schade voorkomen en voor stabilisatie van de tunnelelementen gezorgd. Daarnaast is de boosdoener, het omhoog gekomen segment, weer nagenoeg terug gezakt in zijn oorspronkelijke positie.

De zandzakken worden nu gecontroleerd weggehaald en verplaatst om ruimte te maken voor het wegverkeer. Daarnaast worden stalen rijplaten en betonblokken aangebracht in de middenberm en aan de zijkanten van de tunnel. Dit is nodig om de tunnelelementen blijvend te stabiliseren totdat het herstel aan de tunnel is uitgevoerd.

De verwachting is dat het wegverkeer medio februari weer gedeeltelijk gebruik kan maken van de Prinses Margriettunnel. In beide rijrichtingen is dan één rijstrook beschikbaar en er zal een maximale snelheid van 50 kilometer per uur gelden. De situatie is dan nog steeds verre van optimaal, maar het zal de druk doen afnemen op de omleidingsroutes langs en door de dorpen. Daarnaast kan er verder gewerkt worden aan het herstel van de tunnel.