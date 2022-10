Een dubbel en dwars verdiend feestje in ‘De Mar’…

Op zaterdag 10 september was het dik feest op locatie ‘De Mar’ in Sneek, een intensieve zorglocatie van Philadelphia, voor mensen met een verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag. Iedereen die betrokken is bij de locatie heeft het feestje dubbel en dwars verdiend, vinden managers Tessa Paulides en Nienke Ellens-Woudstra. Zij blikken terug en kijken vooruit.

Vijf jaar geleden verving het huidige gebouw in de Sneker woonwijk De Loten het toenmalige ‘it Fûgellân’. “Het feest is een mooi ijkpunt”, vat Tessa samen. “We zijn nu vijf jaar open, iedereen heeft een pittige tijd gehad en verdiende dit feestje dubbel en dwars: bewoners, medewerkers, vrijwilligers, familie en de buurt.”

‘De Mar’ verwijst naar het Sneekermeer en de buitenmuren verbeelden gele rietstengels. Binnenshuis verwijzen woongroepnamen zoals Libelle, Reiger, Vis, Kikker en Pompeblêd naar de waterrijke omgeving.

Topje van de ijsberg

Veel bewoners zijn vijf jaar geleden meeverhuisd vanuit it Fûgellân; daarnaast zijn er ook nieuwe bewoners bijgekomen. Bewoners met wat in de zorg ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ (MVG) heet. Gedrag dat we niet meteen begrijpen. “Gedrag is wat je ziet,” legt Tessa Paulides uit, “maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Het is de uitdaging om met elkaar de behoefte onder het gedrag te duiden en in deze behoefte te voorzien.”

Er wonen bijna vijftig mensen in De Mar. Zelf ontmoet ik tijdens de rondleiding een van de bewoner die luidkeels staat te schreeuwen bij de lift. Misschien wel, omdat die zolang onderweg is? Wetend hoeveel behoefte bewoners hebben aan een vaste structuur, kan ik me in ieder geval voorstellen dat de coronaperiode van enorme invloed is geweest op hun gedrag. Om begrip voor MVG te kweken heeft Philadelphia regelmatig contact met de buurt.

Samen honderd

Momenteel werken er 130 mensen op De Mar. Nienke Ellens-Woudstra: “We zijn hier gestart met nieuwe teams en hadden tijd nodig om hier hechte teams van te vormen. Kenmerkend nù is de saamhorigheid en trots: we doen het met zijn allen.” De organisatie heeft dan ook veel geïnvesteerd in medewerkers. Tessa: “Op de Mar werk je altijd samen. Daarnaast is er een specifieke leerlijn MVG voor medewerkers, met onder andere agressiepreventie training, Triple C en coachgesprekken.

Tessa: “De drie C’s staan voor coach, competentie en cliënt. Een mens heeft een mens nodig om mens te zijn. Samen ben je altijd honderd. Als een cliënt 98 in huis heeft, voegt de coach twee toe’; als een cliënt minder kan voegt de coach meer toe. We merken dat deze methodiek mooie dingen oplevert in de praktijk. Zo loopt een bewoner die eerst niet buiten durfde te komen, inmiddels rondjes rond het gebouw. Escalaties komen bij hem nog nauwelijks voor.”

Resultaat van alle inspanningen is ook dat mensen graag bij De Mar willen werken, volgens Tessa en Nienke. “Al ons personeel is ons eigen personeel. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt zijn we hier enorm trots op.“

Lichtjestocht en andere activiteiten

Beide managers zijn ook superblij met de actieve familieraad. Nienke: “We hebben het met ouders over de mooie dingen die belangrijk zijn voor bewoners. Zij vinden het belangrijk dat hun kinderen hier een fijne tijd hebben, daarom houdt een aantal familieleden zich bezig met zaken als vrijetijdsbesteding, de aankleding van het gebouw en de tuin.” Inmiddels ligt er een jaarprogramma, met activiteiten zoals een lichtjestocht in december, bloemschikken en muziek.

Tijdens het interview komt één van de bewoners een kar met koffie, thee en water brengen. Nieuwsgierig kijkt ze rond: wie zijn jullie, wat komen jullie doen? “We kijken welke zinvolle activiteiten we bewoners kunnen bieden”, vertelt Tessa. “Een ander voorbeeld van zo’n activiteit is het opruimen in de buurt.”

Opvallend in de aankleding van het gebouw zijn de door een ouder samen met bewoners gemaakte schilderijen, passend bij de namen van de woongroepen. Prachtig is ook de fotowand, waarop alle bewoners met een dikke smile op het gezicht en hun naam onder de foto staan. De diverse binnentuinen en ook de voor buurtbewoners toegankelijke omringende tuin zijn nu al een lust voor het oog en worden vast nog mooier nadat het grote tuinplan is uitgevoerd.

Blije gezichten

Voor de viering van het eerste lustrum legde de feestcommissie haar oor te luisteren bij de ouderraad en de groepen. Uitkomst was een middagvullend programma. Nienke: “Een feest is leuk, maar kan bij bewoners ook voor spanning zorgen. Daarom is gekozen voor drie circusvoorstellingen van drie wartier, waarbij bewoners, medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, familieleden en buurtbewoners konden aanhaken. Na de voorstelling was er taart, koffie en thee en afsluitend eten. We hadden een aparte tent voor eten en drinken; bewoners die dat nodig hebben konden even terug gaan naar het eigen appartement.”

Tessa en Nienke kijken voldaan terug op het feest. “Het was fijn om weer eens met iedereen samen te komen. Afgaand op de blije gezichten, brede glimlachen en ontspanning houding van onze bewoners weten we zeker: het is goed geweest.”

Tekst: Riemie van Dijk

Foto’s: Jelly Mellema Fotografie