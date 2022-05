Een dagje erop uit bij de leukste casino’s rondom Sneek

INGEZONDEN - Een avondje naar het casino is een keer wat anders dan een etentje, een filmpje pakken of een bezoekje aan het theater.

Je gaat met een groep familie of vrienden, jullie kleden je netjes aan en hopen allemaal dat je de hoofdprijs wint. Dit is dan ook een spannende en bijzondere manier om je te vermaken. Ook in Sneek en omgeving zijn er een aantal casino’s waar je naartoe kunt voor als je een keer een ander soort avondje uit zoekt. En met twee opties in onze eigen stad, hoef je daar niet eens een Bob voor aan te wijzen.

Het Flash Casino in Sneek

Aan het Grootzand 50 bevindt zich een kleine en gezellige vestiging van het Flash Casino. Deze keten heeft 44 vestigingen in heel Nederland en staat bekend om de gratis hapjes en drankjes die aan alle gasten worden aangeboden. Ondanks de huiselijke en kleinschalige opzet, is het wel een casino met een interessant en gevarieerd spelaanbod. Daarbij staan sfeer, gastvrijheid en gezelligheid hier centraal. Er worden regelmatig interessante acties georganiseerd. Het casino is dagelijks geopend van 10 uur in de ochtend tot 10 uur ’s avonds en een bezoekje is dus perfect te combineren met een dagje winkelen of een bezoekje aan de bioscoop. Daarna kun je altijd nog thuis verder spelen bij een best online casino Nederland.

Het Noord Casino Sneek

Een andere optie die je hebt in onze eigen stad is het Noord Casino. Deze vind je aan de Kleine Kerkstraat 4a. Net als het Flash Casino is dit een kleine, maar bijzonder gezellige en gastvrije plek om met je favoriete gezelschap een gokje te wagen. De entree en drinken zijn gratis en het is vooral een interessante keuze als je van gokkasten houdt. Het spelaanbod is namelijk wat minder gevarieerd dan bij het Flash Casino. De openingstijden zijn hetzelfde, dus ook hier stap je gemakkelijk even naar binnen als je een bezoekje aan de binnenstad brengt.

Pak het groter aan

Zowel het Flash Casino als het Noord Casino zijn gezellige en kleine speelhallen, maar het is goed mogelijk dat je een uitgebreidere avond uit zoekt met meer glitter en sensatie. In dat geval moet je de auto of het openbaar vervoer in en naar Leeuwarden vertrekken. Daar is een groot Holland Casino waar je meer een Vegas-achtig gevoel krijgt en iedereen stijlvol en netjes is gekleed. Je kunt daar ook dineren voor een complete avond uit en het casino is open tot in de kleine uurtjes. Een andere optie is om het Flamingo Casino in Heerenveen te bezoeken. Deze heeft ook wat meer keuze en is geopend tot middernacht.

Online gokken is ook een optie

Wil je groots gokken op allerlei spellen en ook op sportwedstrijden en daar niet voor de bus of de auto in moeten stappen? Dan kun je ook online gokken, bijvoorbeeld bij het Circus casino online of een andere online kansspelaanbieder met een Nederlandse licentie. Deze zijn altijd geopend, er is een groot spelaanbod en je hoeft er je nette kleding niet voor uit de kast te halen.