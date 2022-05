Een budget interieur inrichten voor je nieuwe huis

Je kan het zo gek maken als je wilt. Maar meeste huiseigenaren kiezen ervoor om eerst alle muren te stuken. Dit laat je doen door een stucadoor. Vervolgens laten ze er een mooie vloer inleggen, een goed voorbeeld hiervan is een visgraat vloer. Het geheel aan stucen en vloer leggen kan hoog oplopen in kosten. Sommige mensen betalen tienduizenden euro's voor deze werkzaamheden. Hierdoor kan het zijn dat er niet genoeg geld over is voor het aanschaffen van een droominterieur. Maar met een aantal tips kan je veel besparen op je interieur, zonder dat je een compromis moet maken tussen mooi en lelijk.

Kijk voor je woonkamer op rommelmarkten

Het beste wat je kan doen is rommelmarkten afgaan. Op veel rommelmarkten zijn er enorm mooie vintage meubels te vinden. Dit hoef je natuurlijk niet te doen voor al je meubels. Maar een goede optie is het vinden van een eettafel op een rommelmarkt. Zo een eettafel kan een echte eighties look hebben en een pronkstuk zijn in je interieur.

Online webwinkels vergelijken

Er zijn ook genoeg online webwinkels waar je voor lage prijzen mooie items haalt. Zo kan je bij vidaXL dezelfde look eighties eettafel aanschaffen als die je op de rommelmarkt hebt gezien. VidaXL heeft een groot assortiment aan meubels. Zo kun je er ook een designer tv meubel aanschaffen. Het is daarom voordelig om ook online rond te kijken voordat je erop uit gaat. Zo kan je een prijsvergelijking doen en mogelijk afdingen op de rommelmarkt.

Kringloopwinkels bezoeken

Naast rommelmarkten zijn er natuurlijk ook kringloopwinkels. In deze winkels vind je voor een lage prijs meubels, kleren, boeken, noem maar op! Een kringloopwinkel krijgt voornamelijk zijn inboedel van zijn omgeving. Een goede optie is dus om een kringloopwinkel nabij dure huizen te zoeken. Deze huizen hebben meestal meer designer meubels en daardoor zitten er in de kringloopwinkels die nabij dure huizen te vinden zijn vaak ook designer meubels.

De laatste stop in je zoektocht: outlets

Natuurlijk hebben designer merken van meubels ook winkels, maar deze winkels veranderen elk jaar wel van assortiment. Hierdoor moeten hun showmodellen of geretourneerde items vaak verkocht worden voor lage prijzen, zodat ze plek maken voor nieuwe items. De items die weg moeten worden vaak in een outlet verkocht. Dit is een winkel waar de items voor lagere prijzen worden aangeboden, zodat ze er snel vanaf zijn.