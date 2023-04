Een boxspring bed – Zee van comfort

HEERENVEEN - Zoals de titel het al een beetje weggeeft, willen wij je meenemen in de wereld van de Boxspring bedden.

Overweeg je een nieuw bed te kopen en ben je je aan het oriënteren? Wij willen je hieronder graag wat meer vertellen over de specifieke kenmerken/voordelen van Boxsprings. Ook kijken wij een beetje naar wat een gemiddelde boxspring nou kan kosten. Lees je even mee?

De voordelen van een Boxspring

Eigenlijk zijn de specifieke kenmerken van een boxspring gelijk ook de voordelen, wij noemen hieronder puntsgewijs de voornaamste 6 voordelen:

Ten eerste is een boxspring in de meeste gevallen een tik(keltje) hoger dan een normaal bed. Dit maakt in- en uitstappen veel gemakkelijker.

Ten tweede wordt er bij een boxspring gebruik gemaakt van een combinatie tussen enerzijds een verende boxspring en anderzijds een verend matras. Dit geeft een optimale ondersteuning aan het lichaam en zorgt voor een zeer comfortabel ligcomfort.

Ten derde is een boxspring eventueel ook te verkrijgen in versies die elektrisch verstelbaar zijn. Dit is enorm prettig voor gebruikers die graag in bed lezen of tv-kijken.

Ten vierde gaat er om een boxspring een omhullende structuurstof. Deze is uiteraard gemakkelijk te vervangen.

Ten vijfde zijn het hoofd- en voetenbord bij een boxspring optioneel. Dus bij het uitkiezen van een boxspring kan er eventueel rekening gehouden worden met specifieke wensen als het gaat om de maat door het weglaten van deze elementen.

Ten zesde wordt door de aard van constructie van de binnenvering veel interne ruimte overgelaten. Dit zorgt voor een goede ventilatie wat natuurlijk een langere levensduur met zich meebrengt.

Wat kost nou een boxspring?

Grof genomen kunnen wij aangeven dat de prijs van een gemiddelde boxspring tussen de € 1.000,- en € 5.000,- euro ligt. Dit hangt natuurlijk allemaal af van grootte, de kwaliteit en ook het merk. Voor € 300,- kan er al een kleine boxspring worden aangeschaft maar een luxe boxspring met kwalitatief betere materialen en meer functies (zoals elektrische verstelbaarheid) zal eerder richting de € 4.000,- gaan.

Tot slot

Hopelijk hebben wij je met dit artikel wat wijzer kunnen maken over de boxspring. In ieder geval zal je nu duidelijk zijn dat hoog comfort een belangrijke pijler is van de boxspring. Lig je binnenkort dan daadwerkelijk op je eigen (nieuwe) boxspring dan wensen wij je alvast 'Sweet dreams'!