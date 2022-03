Een bijzondere vondst bij Park Jongemastate!

Voor medeweker cultuurhistorie van It Fryske Gea, Stefien Smeding is de herkomst een raadsel: ‘Vaststaat dat het heel bijzondere stenen zijn.’ Zij vermoedt dat het restanten zijn van een boogbrug of poort tussen het adelshuis en de kerk van Raerd. ‘De toegang voor een koets bevindt zich aan de voorzijde, de nu gevonden brokstukken natuursteen liggen op de plek waar in de achttiende- of negentiende eeuw zeer waarschijnlijk een wandelpad liep.’

Stefien gaat haar licht opsteken over de vondst bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Daarnaast vraagt zij om tips. "We zijn heel benieuwd waar de van sierranden voorziene boogstukken en funderingsstenen voor hebben gediend". Elke suggestie is welkom. "Wie heeft een suggestie? Wij horen het graag via info@itfryskegea.nl".

Bron: It Fryske Gea