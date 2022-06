Een avond om nooit te vergeten, gewoon bij je thuis

Het is de rode draad in hun leven: het mensen naar de zin maken, ze een fijne avond bezorgen. Ramon (50) en Mark (57) uit Sneek genieten het meest als ze anderen blij kunnen maken. Dat ze beiden een achtergrond in theater hebben, is dan ook niet toevallig.

In 1994 ontmoetten Mark en Ramon elkaar tijdens de Duitse premiere bezetting van de musical 'Miss Saigon'. Inmiddels zijn ze 25 jaar samen en kunnen ze lezen en schrijven met elkaar. De theaterwereld hebben ze achter zich gelaten. Het ondernemerschap dat ze daar hard nodig hadden om brood op de plank te krijgen, zetten ze nu in om hun nieuwste uitdaging tot een succes te maken: hun eigen cateringbedrijf Mr. & Mr. Vegan Dining in Sneek. Het is een cateringbedrijf, maar alles gaat wel allemaal nét even anders.

Van je hobby je beroep maken

“Echte stappers en feestbeesten zijn wij nooit geweest, maar wat we wel leuk vinden is vrienden uitnodigen en lekker voor ze koken", vertelt Mark. "We eten zelf veganistisch, dus dat serveren we ook aan onze vrienden. Elke keer waren ze weer verbaasd over hoe lekker het was. Dus nadat vrienden ons voor de zoveelste keer zeiden dat we er meer mee moesten doen, besloten we er begin 2020 voor te gaan.”

“Cateringbedrijven zijn er genoeg. Dat is op zichzelf niets bijzonders, daarom wilden wij iets speciaals doen", vult Ramon, de man van Mark, aan. "Omdat we beiden zangers zijn, besloten we er een avondvullend programma van te maken, inclusief zang. Zie het als een huiskamerconcert inclusief haute cuisine driegangenmenu met bijpassende dranken. Knus, gastvrij en alles tot in de puntjes verzorgd."

Een uniek concept

Beide heren zijn creatief, maar ook erg perfectionistisch. Mark: “Voor ons is een avond pas geslaagd als alles klopt. Het menu bestaat uit meerdere gangen die samen een heerlijk geheel vormen. Thuis bereiden we al veel voor en verder nemen we alle benodigdheden zelf mee. Servies, glaswerk, decoratie en ook de tafelaankleding: alles moet tiptop in orde zijn voor een perfecte avond. En dat geldt ook voor de muziek.”

Het is een uniek concept wat het duo heeft bedacht en voor de gastheer of gastvrouw is het bovendien een fijne bijkomstigheid, dat werkelijk alles uit handen wordt genomen. “We horen altijd van de gastheer of gastvrouw dat ze zo blij zijn dat ze niets zelf hoeven te doen. Ze hoeven niets klaar te zetten, niets af te wassen, we nemen zelfs de jassen van de gasten aan. Wij nemen alles uit handen zodat echt iedereen van de avond kan genieten”, legt Mark uit.

"Het maakt de avond helemaal af"

Met ruim dertig jaar ervaring in de horeca richt Mark zich met name op de dranken en op de bediening. Ramon: “Mark weet echt alles over serveren en hoe je dat het beste doet. Zo weet hij precies hoe je iedereen het snelst bedient, zonder dat het gehaast overkomt. Ik weet inmiddels dat daar een heel systeem in zit en ik ben blij dat hij die kennis heeft, want mede daardoor kunnen we alles samen gedaan krijgen.”

Ramon is, zoals hij het zelf noemt, een onderzoeksjunkie. “Ik wil gewoon weten hoe iets zit, op wat voor gebied dan ook. Zo is ook ons menu ontstaan. Tijdens de lockdowns heb ik me er helemaal in vastgebeten om zelf unieke, veganistische gerechten te ontwikkelen. Zo staat er onder andere plantaardige kaviaar, maar ook een veganistische macaron op het menu, een flinke uitdaging zonder eiwit. Het was een hoofdpijndossier, maar als het uiteindelijk dan toch lukt geeft dat zoveel voldoening!”

Tussen de gangen door zingen Ramon en Mark. In duo of apart van elkaar, afhankelijk van wat er in de keuken moet gebeuren. “Gasten kunnen van tevoren nummers uitkiezen en anders maken we er een verrassing van. Mensen genieten van de warmte en de verbinding die het brengt en het maakt de avond helemaal af”, aldus Mark.

Veel meer dan alleen wortels en broccoli

Alle ingrediënten die Mark en Ramon gebruiken zijn biologische, fair trade streekproducten. Daarnaast koken ze veganistisch, en dat is veel meer dan alleen wordtels en broccoli. "Hoofddoel is lekker en goed eten. En dat daar geen dierlijke producten aan te pas komen, pakt vaak verrassend uit. Na het eten zijn ze verbaasd over hoe lekker het eten smaakte en realiseren ze zich dat ze het vlees niet eens hebben gemist”, vertelt Mark.

Voor veel gasten gaat er een hele nieuwe wereld open. Ramon: “We laten zien dat je heerlijk kan eten zonder dat daar vlees of zuivel aan te pas komt. We vertellen dan ook graag hoe we bepaalde gerechten maken en beantwoorden met alle liefde vragen, maar dit informatieve aspect is een bijkomstigheid. Het belangrijkste vinden we, dat we mensen een gezellige avond bezorgen. En hoe mooi is het dat we dat op een manier kunnen doen die ook nog bijdraagt aan een betere wereld?”

Üt Sneek

"Tot nu toe hebben we nog nooit voor veganisten gekookt", besluit Mark. "Onze gasten waren vooral geïnteresseerd in ons unieke concept." Voor wie Mark en Ramon, alias Mr. & Mr. Vegan Dining nog niet kent - ze zijn ten slotte jaren geleden al gestopt bij Joop van van Ende musicalheaterproducties - raden we als kennismaking de manifestatie Út Sneek op 11 juni aan. Hier zullen ze zingen op het plein in de Marktstraat van twee uur tot half drie. Een aangename kennismaking en wie weet, komen ze ook een keer bij u thuis.

Tekst: Sonja Harkema

Foto's: Jolanda Siemonsma