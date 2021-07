Een APK of onderhoudsbeurt?

Traditioneel gezien had je een kleine beurt en grote beurt, maar tegenwoordig is het onderhoudsinterval verruimd en is hier veel minder sprake van. Het onderhoudsinterval wordt bepaald door de fabrikant van een auto. Daarnaast heeft iedereen met een auto te maken met de APK. Bij een APK check wordt alles rondom de veiligheid gecontroleerd, dit is wettelijk verplicht. Of jij moet kiezen voor een APK check of een onderhoudsbeurt, of misschien wel beide, lees je hieronder!

Wat is een onderhoudsbeurt precies

Elke auto heeft regelmatig een onderhoudsbeurt nodig. Wanneer en hoe vaak precies wordt bepaald door de fabrikant van je auto. Hier worden een aantal richtlijnen voor opgesteld. Dit kan een bepaald aantal kilometers zijn, of een bepaalde tijd. Er staat dan beschreven wat moet worden nagekeken en/of vervangen. Vroeger was het zo dat je na een bepaald aantal kilometers een kleine beurt nodig had, en na een bepaald aantal kilometers een grote beurt. Dat is nu niet meer het geval, er wordt beschreven wat na hoeveel kilometers moet worden vervangen.

De werkzaamheden voor een beurt verschillen dus, maar een aantal zaken komt vrijwel altijd aan bod. Denk hierbij aan het checken van de koelvloeistof en motorolie. Ook de bandenspanning wordt vrijwel altijd gecontroleerd. De filters, bougies en het remsysteem worden ook vaak meegenomen. In het onderhoudsboekje van je auto kun je precies zien wanneer je auto wat voor onderhoud heeft gehad, en ook wanneer de Algemene Periodieke keuring is geweest. Vaak kun je deze keuring bij een autogarage combineren met onderhoud, zodat de auto hoe dan ook door de keuring komt en je in één klap alles hebt gehad.

Hoe zit het met de APK?

De Algemene Periodieke Keuring is wettelijk verplicht in Europa. Dit is afgesproken om het milieu en de veiligheid in het verkeer te bevorderen. Tijdens de keuring wordt je auto beoordeelt op veiligheid, milieu en registratie door een keurmeester. Dit is natuurlijk een momentopname van de staat van jouw auto, omdat deze keuring periodiek plaatsvindt. Dit betekent ook dat een geslaagde keuring geen garantie is dat jouw auto helemaal in orde is. Er wordt enkel gekeken of jouw auto voldoet aan de eisen om de weg op te mogen. Er wordt dus gezocht naar mankementen die de veiligheid en het milieu nadelig beïnvloeden. Je ontvangt een rapport met hierbij de uitslag van de keuring, waarbij eventueel staat aangegeven wat er moet worden vervangen voor een geslaagde keuring. Wanneer je de mankementen hebt verholpen kun je de auto vervolgens opnieuw keuren.

Waar wordt de auto op beoordeelt bij de Algemene Periodieke Keuring?

Bij de keuring wordt je auto beoordeelt op drie vlakken:

Verkeersveiligheid

Milieu

Registratie

Wanneer heb je een Algemene Periodieke Keuring nodig?

Je auto moet over het algemeen elk jaar worden gekeurd. Bij oude auto’s is dit anders, net als bij nieuwe auto’s. De eerste keuring heb je pas na 4 jaar, de tweede na 6 jaar, de derde na 8 jaar en daarna jaarlijks. Bij een diesel of LPG auto is het wat sneller. Twee maanden voor de vervaldatum van je oude keuring kun je de auto opnieuw laten keuren. De datum van de keuring blijft dan hetzelfde, deze schuift dus niet op naar voren. Wanneer je eerder dan twee maanden vooraf een keuring laat doen schuift de datum wel op. Dit is daarom niet aan te raden, een week of zes vooraf een afspraak maken wordt vaak gezien als ideaal.

Wat als ik geen geldige keuring heb?

Wanneer je geen geldige keuring hebt, mag je niet de weg op met je auto. Het is dus belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de vervaldatum. Wanneer je toch de weg op gaat kan dit een flinke boete betekenen. Maar dat is nog niet het ergste. Wanneer je betrokken raakt bij een ongeval zonder geldige keuring kunnen verzekeringsmaatschappijen weigeren om de kosten uit te keren. Je moet dan dus zelf voor alle kosten opdraaien, wat een duur geintje kan worden. Al met al moet je er dus gewoon voor zorgen dat je auto altijd op tijd wordt gekeurd.

Wanneer jouw auto al eerder is gekeurd kun je op de website van het RDW eenvoudig de gegevens van jouw auto opzoeken. Je kunt dan ook precies zien wanneer jouw auto weer gekeurd moet worden. 6 weken voor de vervaldatum ontvang je ook een melding van het RDW. Op deze manier kun je er altijd voor zorgen dat je op tijd een nieuwe keuring inplant.

De kosten van de Algemene Periodieke Keuring

Hoeveel kost het nou om je auto te laten keuren? Dat is lastig te zeggen, omdat er geen vaste prijzen voor bestaan. Over het algemeen kost het enkele tientallen euro’s. Maar let wel, dat is puur en alleen voor de keuring. Om tijd en kosten te besparen kun je daarom het beste de keuring combineren met een onderhoudsbeurt. Je auto wordt dan uitgebreid gecheckt en gekeurd in een paar uur tijd, en je weet dat je voorlopig weer vooruit kunt. Daarnaast krijg je vaak korting wanneer je deze zaken combineert. Hoewel veel garages concurreren met de prijs van een keuring, wil een lage prijs niet zeggen dat je het niet moet vertrouwen. De keuring gebeurt namelijk altijd door de Rijksdienst voor Wegverkeer, dus de prijs heeft hierop geen invloed.

