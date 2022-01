Een afkickkliniek in Zuid-Afrika vinden: de voordelen

Misschien wil jij dan een afkickkliniek in Zuid-Afrika vinden. Maar wat zijn dan de voordelen voor jou? Dat leggen we je graag uit. De reistijd naar dit mooie land is maar tien uur en er is geen tijdsverschil! Er is een snelle opname mogelijk en in de kliniek spreken ze ook allemaal Engels, kortom een groot aantal voordelen!

Voordelen afkickkliniek Zuid-Afrika

De Nederlandse verslavingszorginstellingen en ook de afkickklinieken bieden meer behandelingen aan in het buitenland. Je hebt daardoor ook steeds meer afkickklinieken in het buitenland, ook in Zuid-Afrika. Als je voor deze optie kiest, dan geef je jezelf een periode van rust, waarbij je je kunt focussen op je herstel en ook een nieuwe start gaat maken. Het voordeel van het buitenland is dat je even kunt ontsnappen aan het dagelijkse leven, je kunt zo eenvoudiger patronen loslaten en je krijgt hulp om te resetten. Het is namelijk niet zo eenvoudig om je verslaving te overwinnen. Maar als jij de juiste begeleiding krijgt, medische zorg en psychologische ondersteuning, dan vergroot je je kans op succesvol herstel wel! Je vindt bij een afkickkliniek in Zuid-Afrika alle professionele begeleiding die je daarvoor nodig hebt.

Hulp bij afkickkliniek vinden Zuid-Afrika

Misschien kun jij wel wat hulp gebruiken bij het vinden van een geschikte afkickkliniek in Zuid-Afrika. Bekijk dit om een Afkickkliniek te vinden in Zuid-Afrika. Wat mag jij er van verwachten?

- De behandeling begint altijd met een intakegesprek. Er wordt dan een persoonlijk behandelplan opgesteld.

- Er zin diverse Nederlandse afkickklinieken te vinden in Zuid-Afrika en daar kun je de behandelingen volgen in de Nederlandse taal. Soms is er iets Engelstalig maar daar word je dan van op de hoogte gebracht.

- Meestal wordt een klinische behandeling in de Zuid-Afrika kliniek vergoed voor je zorgverzekeraar.

Nog meer tips

Het is goed om eens een kijkje te nemen ophttps://www.afkickkliniekinfo.nl/. Je komt dan nog meer te weten over de mogelijkheden van afkicken en waar je dit kunt doen. Het belangrijkste van alles is dat jij toegeeft dat jij een verslaving hebt en ook echt op zoek bent naar hulp. Vanuit dat oogpunt kun jij de juiste stappen zetten en kunnen professionals jou ook echt verder helpen. Je laat zien dat je het wil en dan zijn ze ook bereid om jou verder alle hulp te bieden die nodig is om af te kicken. Ga dan op zoek naar een afkickkliniek in Zuid-Afrika waar je je goed bij voelt en waarbij het type behandelingen ook echt bij je passen.