EDOZA zoekt (project)zangers

SNEEK- Dinsdag 30 augustus 2022 starten de repetities weer van het Sneeker Mannenkoor EDOZA. En dat is een prima moment om eens te ervaren hoe leuk het is om in een mannenkoor mee te zingen. EDOZA is een koor van ca. 80 leden en staat al meer dan 25 jaar onder leiding van onze enthousiaste dirigent Jan Hibma. Gezelligheid staat voorop. Natuurlijk wordt er serieus geoefend maar er wordt ook veel gelachen.

Mannen onder elkaar en op zo’n repetitieavond even alle andere dingen vergeten.

Veel nieuwe leden hebben het al ervaren en vaak horen we dan: “dit had ik al veel eerder moeten doen.” EDOZA begint nu ook met de repetities van het Groot Kerstconcert. En dat zijn er dit jaar zelfs twee (zaterdag 10 december in Menaldum en zaterdag 17 december in Sneek)

Dit is altijd het hoogtepunt van ons zangseizoen. Naast bekende kerstliederen worden er ook nieuwe stukken ingestudeerd. Dus dan begint iedereen op de ’laagste trede’.

Wil je het eerst eens op projectbasis proberen? Prima, hoor. EDOZA zorgt voor de muziek en dat je een plaatsje in het koor krijgt. De eerste vier weken kom je naast een mentor te staan die je helpt bij alle vragen en andere zaken die er zoal in het koor speelt.

En om de kosten hoef je het niet te laten. Het is gratis!!

EDOZA repeteert op dinsdagavond in CSG Bogerman – Hemdijk 2 – Sneek

Aanvang 19:55 uur Is je interesse gewekt of wil je nog meer info? Meld je dan aan via onze website www.edoza.nl/contact.