Edouard - C’est ma route … een levensverhaal in liedjes

KOUDUM - De Frans-Nederlandse zanger-gitarist Edouard werkt sinds 2010 als professionele podiumartiest. Zijn optredens zijn veelal op de kleinere podia, zoals op 19 februari 2023 in Galerie Lytse Skientme in Koudum. In zijn liedjesprogramma C’est ma route verhaalt hij dan over zijn turbulente leven. Van Frankrijk naar Nederland. Hij brengt bekende Franse chansons, eigen repertoire en Engelse en Nederlandse liedjes, die stuk voor stuk zijn levenspad illustreren.