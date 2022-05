Edou Hamstra lijsttrekker PvdA Fryslân

SNEEK- Op de 1 mei bijeenkomst van de Friese PvdA in Sneek, hebben de leden Edou Hamstra gekozen als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen die in maart 2023 gehouden worden. Edou Hamstra (27 jaar) heeft ruim vier jaar ervaring als statenlid.

Roelof Veldhuis, voorzitter van de PvdA Fryslân zegt over de keuze voor Edou Hamstra het volgende: “Ik ben blij dat Edou als ervaren statenlid de aanvoerder wil zijn van het PvdA Fryslân team. Ze heeft haar sporen de afgelopen jaren meer dan verdiend en we zien in haar een prachtig boegbeeld van de sociaal democratie in Fryslân.’’

‘In mienskip mei each foar elkoar’

Edou Hamstra is dankbaar en trots dat zij gekozen is als lijsttrekker: “Dat elkenien hjir opgroeie kin mei gelikense kânsen en dast wenje kinst wêr dyn hert leit. Mei it rjocht op waarme hannen en droege fuotten. Dat wy mei elkoar sûn âld wurde meie, yn in mienskip wêr’t wy each hawwe foar elkoar. Dat is myn ideaal foar Fryslân. Ik bin tankber en grutsk dat de leden my it fertrouwen jouwe om hjirmei oan de slach te gean.”

Roel Sluiter, voorzitter van de kandidaatstellingscommissie vindt dat met de keuze voor Hamstra ‘’gekozen is voor de toekomst waarin de PvdA fleurig, optimistisch is en sociaal voor iedereen.‘’