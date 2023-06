Editorial Ynte Dragt: Voorpret

Het aftellen is begonnen. Nog een paar weken, dagen

of misschien wel uren en dan is het vakantie. Volgens

onderzoek worden we gelukkig van het voorbereiden

en verheugen op de vakantie. We vinden het prettig als

een collega vraagt wanneer je met vakantie gaat en het

liefst ook nog waarnaartoe. Voordat het koffers pakken

begint, maken we graag nog even schoon schip. Het huis

opgeruimd, administratie op orde, het gras kort gemaaid.

Dat geldt ook op het werk. Nog even flink doorpakken

om alles af te krijgen voor de vakantie, de mailbox

opgeschoond en vooral die ene afspraak nog weigeren.

‘Sorry, maar dan ben ik net met vakantie’, ‘smiley’, en

verzenden maar! Met een voldaan gevoel de laptop

afsluiten en tot over een x aantal weken.

Eenmaal op vakantie hopen we onze rust of juist het

avontuur te vinden waar we naar op zoek zijn. Na de

coronaperiode kunnen we gelukkig weer vrijwel overal

gaan en staan waar we willen. In het eerste coronajaar

was ik als vrijwilliger een aantal dagdelen per week

werkzaam bij de VVV in Heeg. Leuke ervaring in een

zomer die prachtig en warm was, maar waarin de

mogelijkheden om te reizen beperkt waren. Dus kozen

velen voor een vakantie in eigen land. Het trok een

ander soort publiek naar Zuidwest-Friesland. Het is

verbazend hoeveel mensen uit ons eigen landje je treft

die eigenlijk nooit verder dan Zwolle zijn geweest en

weinig idee hebben wat ze hier aantreffen. Alsof je in

een niemandsland komt. Gelukkig was de verrassing

aangenaam en weten wij wel beter.

Nu de vakanties weer als vanouds zijn, zullen we vast

de toeristen van voorheen weer terug zien, maar we

zien ook steeds meer nationaliteiten in onze regio.

Iedereen is wat dat betreft welkom en er is meer dan

alleen Giethoorn. Ook in deze editie van de GrootSneek-

krant werken we toe naar de naderende vakanties

en besteden we daarnaast aandacht aan de mooie

zomerevenementen in onze regio die we in het verschiet

hebben. Komend weekend staat alweer het wandel- en

hardloopevent de Mar-athon Sneek op het programma.

Thuisblijven is voor velen dan ook geen straf. Laat de

voorpret maar alvast beginnen.

Tekst: Ynte Dragt