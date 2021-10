Ecohuisje, platform met duurzame vakantiehuisjes, gelanceerd

SNEEK - Online ondernemer Laurens Taekema uit Sneek is Ecohuisje gestart. Ecohuisje is een nieuw online platform voor duurzame overnachtingen in Nederland of net daarbuiten. Op de website Ecohuisje.nl worden louter duurzame accommodaties getoond, van tiny house tot luxe villa. Het platform speelt hiermee in op de stijgende vraag naar eco vriendelijke vakantieverblijven.

Duurzame vakantiehuizen

Ecohuisje is opgericht door Jorrit Hendriks en Laurens Taekema. Taekema richtte eerder al Parkvakanties op, maar slaat met Ecohuisje een nieuwe richting in. “We worden dagelijks geconfronteerd met de ecologische gevolgen van de klimaatverandering en steeds meer mensen zijn bereid hier iets aan te doen. Niet alleen in de directe leefomgeving, maar ook op vakantie. Met Ecohuisje maken wij het aanbod van duurzame vakantiehuizen transparanter en inspireren we bezoekers bovendien om een duurzame overnachting te boeken.” aldus Taekema.

Energieneutraal

Op Ecohuisje wordt een gevarieerd aanbod van duurzame overnachtingsmogelijkheden getoond, van trekkershut tot design vakantiewoning. Taekema: “Veel mensen denken dat duurzaam betekent dat je weinig luxe of ruimte hebt, maar dat is niet zo. Veel ecohuisjes zijn juist erg modern en comfortabel. Ze zijn voorzien van fraaie materialen, vloerverwarming en led-verlichting. Het zijn daarnaast vaak vrijstaande vakantiewoningen op een mooi plekje in de natuur.”

Door de toepassing van goede isolatie en bijvoorbeeld zonnepanelen zijn een groot deel van de vakantiehuisjes op Ecohuisje energieneutraal. Dit is echter nog geen vereiste. “Als het totale pakket met duurzame maatregelen dermate goed is, dan kan een huisje alsnog in aanmerking komen voor plaatsing op Ecohuisje.” stelt Taekema. “We werken met een ‘ecoscore’ en we geven bij ieder vakantiehuisje duidelijk aan welke duurzaamheidsmaatregelen er getroffen zijn.”

Bij de lancering zijn de eerste 50 duurzame vakantiehuizen in Nederland te vinden op Ecohuisje. De planning is om het komende jaar uit te breiden naar 500 huisjes.