Echtpaar De Utherne presenteert allereerste Kerstmenu in de geschiedenis

IJlst- Innovatief en creatief zijn twee begrippen die Fokke en Herma Rosier van De Utherne op het lijf geschreven zijn. Het echtpaar dat met groot enthousiasme de horecagelegenheid van de sporthal beheert, heeft door de coronacrisis culinair een nieuwe uitdaging opgepakt. De IJlster bevolking kan nu van het eerste Kerstmenu in de geschiedenis van de Utherne genieten. “We zijn er heel trots op”, aldus het IJlster uitbaterspaar dat in deze coronatijd niet bij de pakken is gaan neerzitten.

Andere tak

Fokke en Herma Rosier bestierden tot enkele jaren een timmerbedrijf, maar opeens diende zich in 2018 een compleet andere tak van sport aan. “We zijn van de ene op de andere dag naar beheren, uitbaten, tappen, buffetten en zelf gerechten klaar maken in de keuken gegaan”, vertelt Herma Rosier.

In 2020 diende zich de eerste lockdown aan. De sporthal en het eetcafé werden gesloten. “We hebben toen het terras gezelliger gemaakt, een “boomstam” geplaatst en vol gehangen met zelf gemaakte vogelhuisjes”, gaat Herma Rosier verder. Op culinair gebied werden 6 verschillende stokbroodjes bedacht die afgehaald of bezorgd konden worden. “Zelf toerden we met ons busje door IJlst”, lacht Fokke Rosier.

Warme broodjes

Het bleef niet bij een eenmalige impuls. De eerste 4 plates met de mooie namen Utherne, IJlst, Nooitgedagt en ’t Koggeschip werden gefabriceerd en werden tijdens Moeder- en Vaderdag pakketten samengesteld. “Deze gingen als warme broodjes over de toonbank”, herinnert Herma Rosier zich nog.

Aangezien alles nog op slot zat bedachten Fokke en Herman Rosier eind 2020 wederom een ludieke actie. Kerstpakketjes en een winactie “wie maakt het mooiste peperkoekhuisje”. “ Want ja, toen waren we ook weer dicht,” zeggen de beide IJlsters. Gelukkig was de zomer van 2021 het ondernemerspaar gunstiger gezind. “ Het was die zomer eentje van aanpoten, veel drukte op het terras veel eters en heel veel gezellige toeristen. Dat smaakte naar meer”.

Primeur

Helaas is de Utherne weer beperkt open. De sporters blijven van hun hobby verstoken en Herma en Fokke Rosier konden noodgedwongen hun creatieve brein weer aanspreken. “We hebben flyers ontworpen en zijn gestart met oefenen van oliebollen bakken. Die maken we ook zelf en die proberen we ook weer te verkopen”. Daarnaast hebben de Rosiers een echte primeur bedacht: vanaf heden kan het eerste kerstmenu in de geschiedenis van de hal besteld worden. Daarbij kan men kiezen uit twee voorgerechten, twee hoofdgerechten en een nagerecht. “Het menu kan koud afgehaald worden en wij geven “het geheim van onze kok” mee, zodat u thuis het kerstmenu kunt afmaken”, knipogen beiden.

Voor 23 december kan het kerstmenu besteld worden via 06 50657648/0515-489808. “ Op eerste Kerstdag tussen 12.00 en 14.00 uur staan wij voor u klaar om het heerlijke menu te overhandigen”, zeggen de ondernemende Herma en Fokke Rosier tot slot.