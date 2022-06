Earnewâld wint SKS Hurdsilerij 2022

Na ontvangst op het Starteiland volgde een korte instructie en werden de ‘gastbemanningsleden’ over de skûtsjes verdeeld. In totaal werden twee wedstrijden gezeild. Na inspanning was het tijd voor ontspanning. Onder het genot van een drankje en lekkers van de barbecue werden ervaringen uitgewisseld. De prijsuitreiking was het slot van een geslaagde Hurdsilerij. Het skûtsje van Earnewâld ontving de eerste prijs vóór Lemmer en Akkrum.

Einduitslag SKS Hurdsilerij 2022

Earnewâld Lemmer Akkrum Drachten Stavoren D’Halve Maen Sneker Pan Grou Joure Heerenveen Woudsend Huizum Langweer

Bron: Skutsjesilen.nl