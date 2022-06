E-Prix Jakarta eindigt in teleurstelling voor Nyck de Vries

JAKARTA - De allereerste E-Prix van Jakarta is in een deceptie geëindigd voor Nyck de Vries uit Uitwellingerga. De Vries moest de race verlaten vanwege een lekke band en kon daarna de wedstrijd niet meer hervatten.

Nyck de Vries kwamen tijdens de kwalificatie niet verder dan de groepsfase. Hij mocht de race vanaf P9 aanvangen, maar moest met nog ongeveer tien minuten op de klok de handdoek in de ring gooien en reed naar binnen. Op dat moment reed hij op een 10e positie.

In het klassement staat De Vries nu op de 6e plaats. Zijn teamgenoot Stoffel Vandoorne is de klassementsleider. De race in Jakarta werd gewonnen door de Nieuw-Zeelander Mitch Evans.