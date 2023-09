E-learning helpt Fryslân toegankelijker te maken

LEEUWARDEN- Friesland toegankelijker maken voor mensen met een beperking. Met dat doel lanceert het provinciale programma Gastvrij Fryslân vandaag een speciale e-learning. De onlinetraining ‘Toegankelijk Fryslân’ die in samenwerking met de Werkgroep Toegankelijkheid gemeente Leeuwarden is gemaakt, helpt ondernemers in de culturele, recreatieve en toeristische sector mensen met een beperking beter van dienst te zijn.

De e-learning wordt vanaf vandaag gratis aangeboden via het Trainingsplatform Fryslân. Voor onder andere ondernemers, studenten en baliemedewerkers werkzaam in bovengenoemde sectoren is de e-learning interessant. “In de training leer je hoe je gasten met uiteenlopende beperkingen beter van dienst kunt zijn”, vertelt Hilda Snippe, voorzitter van de Werkgroep Toegankelijkheid gemeente Leeuwarden. Zij adviseert als ervaringsdeskundige vele organisaties en ondernemers. “De training helpt je om veelgemaakte fouten te voorkomen, zoals iemand met een visuele beperking ongevraagd helpen door hem of haar bij de arm te pakken.”

Slim groeien met inclusiviteit

In Nederland zijn er zo’n 2,5 miljoen mensen met een beperking. Dat aantal zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen. “Inclusiviteit is in de nieuwe plannen van de provinsje opgenomen als één van de beginselen om toerisme in Fryslân op een verantwoorde - dus slimme - manier te laten groeien”, vertelt aanjager Geesje Duursma. “We vinden dat iedereen in zijn vrije tijd toegang moet hebben tot fijne activiteiten. Daarom hebben we als Friese gastvrijheidssector nu deze e-learning ontwikkeld: een mooie stap om meer toeristische locaties in onze provincie toegankelijker te maken voor een meer gasten.”

Promoten toegankelijk Fryslân

Inmiddels wordt er meer actie ondernomen voor een toegankelijker Fryslân. Zo is er een fotoshoot geweest met rolstoelgebruikers die Fryslân ontdekken. Op de foto’s is onder meer zeilen op de Burgumermar, een museum bezoek en wandelen in Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden te zien. De beelden zijn via de beeldbank van Merk Fryslân te downloaden en vrij te gebruiken door bedrijven en instanties die toegankelijk toerisme in Friesland willen promoten.

Toegankelijk is gastvrij

Merk Fryslân toont op haar website Friesland.nl een aantal overnachtingsmogelijkheden, uitjes en restaurants die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, maar heeft zich voorgenomen de komende tijd verder te gaan met het verzamelen van toegankelijkheids-informatie in haar database. “We weten dat er een grote groep mensen is die vraagt om een toegankelijker Fryslân”, zegt Martin Cnossen, directeur van Merk Fryslân. “Wij willen daar ons best voor doen en handreikingen bieden om makkelijker onze mooie provincie te bezoeken. Ook dat is waar gastvrijheid tenslotte voor staat.”

Ervaringsdeskundigen adviseren

Bij de stappen die worden gezet voor een toegankelijke provincie, adviseert onder meer de Werkgroep Toegankelijkheid gemeente Leeuwarden het programma Gastvrij Fryslân. Verder doen bijvoorbeeld leden van het ‘rebellenteam’ Joint Projects aanbevelingen aan ondernemers om hun bedrijf toegankelijker te maken in het kader van het project ‘Onbeperkt Gastvrij’.

Week van de Toegankelijkheid

Van 2 tot 7 oktober is het de landelijke Week van de Toegankelijkheid en het thema is dit jaar ‘Toegankelijkheid loont!’ Friese recreatiebedrijven, sportclubs en culturele instellingen die iets speciaals te bieden hebben aan gasten met een beperking, kunnen hun aanbod voor deze week gratis aanmelden bij de website van de Week van de Toegankelijkheid.

