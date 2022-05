Duurzame zonnebootwedstrijd Elfstedentocht voor jongeren gaat 10 juni van start

FRYSLAN - It giet oan! Op 10 juni 2022 starten jongeren uit heel Nederland de Elfstedentocht met duurzame zonneboten. Dit zijn zelfgemaakte boten aangedreven door zonne-energie. In twee weekenden gaan de jongeren de strijd aan tijdens The Ultimate Solar Boat Challenge om te kijken wie de snelste boot heeft gebouwd. Het doel van de race is om jongeren samen te brengen met technologie, innovatie en duurzaamheid.

Vaarwedstrijd

Er gaan drie klassen van start tijdens de zonnebootrace. Teams met jongeren in de leeftijd van 14-17 jaar hebben hun eigen boten gebouwd en varen 10 juni weg uit Leeuwarden. In twee weekenden varen zij de Elfstedenroute. De twee andere klassen bestaan uit (jong) volwassenen, veelal met een technische studieachtergrond. Ook zij hebben hun eigen boten gebouwd en varen het tweede weekend in drie dagen de Elfstedentocht.

Technologie en arbeidsmarkt

Er is een groot arbeidstekort in de technische sector in Nederland. Door de jongeren zelf hun boot te laten bouwen, maken ze op een speelse manier kennis met technologie. Zo installeren ze zelf de zonnepanelen en motor. De Young Solar Challenge inspireert jongeren op deze manier om een technische opleiding te volgen. Het is een initiatief om het arbeidstekort in de technische sector op termijn te verminderen of zelfs op te lossen.

Innovatie & Duurzaamheid

Daarnaast wordt er ingezet op innovatie en duurzaamheid. De laatste Elfstedentocht is 25 jaar geleden geschaatst. Door de opwarming van de aarde wordt de kans op het schaatsen van een Elfstedentocht steeds kleiner. De organisatie vraagt aandacht voor de opwarming van de aarde met deze race. Het doel is om jongeren te laten zien dat innovatieve technologieën ingezet kunnen worden voor een duurzamere wereld. Met een technische opleiding kunnen ze daar zelf deel van uitmaken.

“Het is belangrijk om jongeren te laten ervaren dat technologie leuk is en dat ze hiermee zich kunnen inzetten voor een duurzamere wereld”, aldus Marije Elgersma, één van de organisatoren van de Young Solar Challenge.

Het bouwen van duurzame zonneboten voor een race is een eerste kennismaking met duurzame technologie. Op 10 juni gaan de jongeren van start met de race in Leeuwarden. Zaterdagmiddag 25 juni finishen de drie klassen gezamenlijk in de Prinsentuin te Leeuwarden. Tijdens de prijsuitreiking in de Muziekkoepel vinden de teams uit wie de snelste zonneboot heeft gebouwd.