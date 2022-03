Duurzaamheidsprijs Súdwest-Fryslân voor klimaatproof schoolplein

In 2019 besloot Súdwest-Fryslân elke twee jaar een prijsvraag uit te zetten waarbij inwoners, scholen of lokale stichtingen kans maken op een mooie geldprijs om hun duurzaamheidsidee uit te voeren. In 2020 vond de eerste duurzaamheidsprijs plaats. Bij de tweede editie ligt de nadruk op klimaatadaptatie. Circa 60 basisscholen in Súdwest-Fryslân, ontvangen komende week bericht en dingen mee naar de hoofdprijs van €10.000,-.De tweede prijs is een waterwall (een soort speelvriendelijk regenwatersysteem). Een vijfkoppige, onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen op originaliteit en haalbaarheid.

Met scholen wordt een belangrijke doelgroep bereikt. Veel schoolpleinen in Súdwest-Fryslân bestaan grotendeels uit tegels. Hierop zijn speeltoestellen bevestigd die het voor kinderen aantrekkelijk maken. Voor het klimaat hebben groene schoolpleinen de voorkeur. Speels en klimaatvriendelijk zijn goed te combineren. De duurzaamheidsprijs zorgt enerzijds voor een financiële stimulans om het schoolplein groener en klimaatvriendelijker te maken en anderzijds voor meer kennis over klimaatadaptatie op scholen. De gemeente trekt hiervoor samen op met Stichting Groen Doen en voorziet alle scholen direct van een les over klimaatadaptatie.

Omdat sommige scholen al een eind op weg zijn, is er ook een inspiratieprijs. De school die deze prijs in de wacht sleept, wint een workshop voor een groep kinderen en kan vervolgens als voorbeeld fungeren voor andere scholen. Scholen kunnen hun idee tot de meivakantie indienen. Voor de zomer worden de winnaars bekend gemaakt.