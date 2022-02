Duurzaamheidscafé 'De Groene Tafel' van start in museum Houtstad IJlst

IJlst - Op woensdag 9 maart vindt de eerste bijeenkomst van De Groene Tafel plaats in museum Houtstad IJlst. De Groene Tafel is een initiatief van Esther de Meijer en brengt mensen samen die concreet aan de slag willen met het thema duurzaamheid.

De aftrap is voor Lucie Gelderblom van Grutsk & Grien met het onderwerp verpakkingen. We hebben er allemaal dagelijks mee te maken: plastic zakjes, kartonnen en kunststof bakjes, doosjes en bekertjes, vershoud – en aluminiumfolie, glas en blik. Tot veler ergernis zien we er ook nog eens een deel van terug langs het fiets- of wandelpad.

Op deze eerste bijeenkomst geeft Lucie een aantal handzame en gemakkelijk uitvoerbare tips om de afvalberg te verkleinen en gaan we met elkaar in gesprek over hoe we onze eigen huishoudens en misschien zelfs de buurt waarin we wonen kunnen verduurzamen.

De avond begint om 20.00 u. Er kunnen maximaal 20 mensen aanwezig zijn, dus graag even vooraf opgeven. Dat kan via info@houtstad-ijlst.nl. De bijdrage voor koffie of thee is €1,- . Tip 1: neem je eigen beker mee!