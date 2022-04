Duurzaam Vervoer Sneek is op zoek naar een aantal nieuwe chauffeurs voor de Shuttle Bus

Er namelijk is weer plaats voor een aantal vrijwillige shuttle-chauffeurs (m/v) in Sneek.

Wat verwachten we van jou?

Als shuttle-chauffeur ben jij de gastheer of gastvrouw namens Duurzaam Vervoer Sneek. Het is dus belangrijk dat je het leuk vindt om met mensen om te gaan.

Als shuttle-chauffeur vervoer je de mensen gratis door de stad volgens een vaste route.

Incidenteel rijden we ook speciale ritten (scholen/bejaardencentra en Families) op doordeweekse dagen waarvoor je gevraagd kunt worden.

We rijden vanaf mei 2022 alleen onze route op de zaterdagen van 13.00 uur tot 17.00 uur met een dubbele Shuttle (met aanhanger).

Je bent representatief en hebt enige kennis over de stad Sneek.

Functievoorwaarden:

- In het bezit van Rijbewijs BE of C

- Beschikking over eigen vervoer (auto/motor/Fiets).

- Woonachtig in Sneek (of omgeving).

- Beschikbaar op de zaterdagen.

- Beschikbaar (incidenteel) op doordeweekse dagen voor speciale ritten.

- Een keer per jaar beschikbaar voor een hapje en drankje met alle chauffeurs.

Belangstellenden kunnen reageren door een mail te sturen naar: info@duurzaamvervoersneek.nl.