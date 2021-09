Inmiddels zien we steeds vaker een kerstboom alternatief terug. Dit komt vooral doordat echte kerstbomen niet bepaald duurzaam zijn. Ze worden immers gekapt en dat heeft gevolgen voor de hoeveelheid groen in ons land. Vind je duurzaamheid belangrijk? Dan laat je een echte kerstboom voortaan mogelijk links liggen. Gelukkig betekent dit niet dat je helemaal geen boom meer in huis kunt halen rondom de feestdagen. Nee, want je kunt namelijk voor een kerstboom alternatief kiezen. Helaas is lang niet iedereen hier bekend mee. Daarom vertellen wij je in deze tekst alles wat je moet weten over een duurzaam kerstboom alternatief.



Kunstkerstboom als alternatief

Zoals de naam al min of meer aangeeft, gaat het in dit geval om een neppe kerstboom. Deze boom wordt vaak gemaakt van plastic, waardoor je hem misschien niet ziet als een duurzaam kerstboom alternatief. Hier valt wat voor te zeggen, maar toch willen wij deze boom hier niet onbelicht laten. Als je een kunstkerstboom koopt, kun je hier namelijk jaren mee vooruit. Na de kerst berg je de boom op en vlak voor de volgende kerst tover je hem weer voor de dag. Hierdoor hoef je niet iedere jaar meer een echte kerstboom te kopen.



Een kunstkerstboom is aanzienlijk duurder dan een echte boom. Daarom zie je dit misschien niet direct als een geschikt kerstboom alternatief. Toch moet je zo’n boom niet te snel afschrijven. Waarom niet? Omdat hij op de lange termijn aanzienlijk goedkoper is dan echte kerstbomen. Een echte kerstboom moet je immers ieder jaar opnieuw aanschaffen. Wanneer je dit jaren achtereen doet, betaal je al snel een paar honderd euro voor een echte kerstboom. Een kunstkerstboom kost je vaak aanzienlijk minder, omdat het hier om een eenmalige uitgave gaat. Daarbij komt dat je ook nog eens bewust bezig bent. Er hoeft immers een echte kerstboom minder gekapt te worden.



Houten kerstboom als alternatief

Wie denkt dat een kunstkerstboom het enige kerstboom alternatief is, heeft het mis. Je kunt namelijk ook een houten kerstboom kopen. Bij een houten kerstboom denken veel mensen al snel aan een driehoekige vorm op een houten voet. Dit kun je inderdaad als kerstboom in jouw woonkamer zetten, maar er zijn tegenwoordig ook andere mogelijkheden. Hieronder zetten we twee opties op een rijtje voor het geval je een kerstboom alternatief in huis wilt halen.



1) Spira

Ben je op zoek naar een bijzonder kerstboom alternatief? Dan is de Spira kerstboom mogelijk iets voor jou. Deze kerstboom is volledig gemaakt van hout en is spiraalvormig. Hierdoor past zo’n boom naadloos in een modern interieur. Je bepaalt helemaal zelf hoe je hem versiert. Het is mogelijk om alleen lichtjes in de boom te hangen, maar je kunt hem ook helemaal vol hangen met versiering.



Grote voordeel van deze duurzame kerstboom is dat hij verkrijgbaar is in verschillende afmetingen. Je kunt een grote Spira kerstboom kopen, maar ook een kleine. Een kleine variant is ideaal als je niet veel ruimte hebt voor een kerstboom. Je kunt zelfs voor een mini kerstboom alternatief kiezen. Dit exemplaar is geschikt voor in de vensterbank of voor op jouw bureau.



2) Yelka

Vind je de Spira iets te modern? Dan is de Yelka misschien een beter kerstboom alternatief voor jou. In tegenstelling tot het alternatief hierboven kan deze houten kerstboom verschillende vormen aannemen. Hierdoor bepaal je zelf de uitstraling van deze boom. Daarbij komt dat je hem kunt versieren met verlichting, kerstballen en slingers. Kortom: je past hem helemaal naar eigen wensen aan.



Je hoeft je overigens geen zorgen te maken dat dit kerstboom alternatief te groot of te klein is voor jouw woning. Net als de Spira is de Yelka namelijk ook verkrijgbaar in verschillende formaten. Ook voor wat betreft de kleuren heb je het nodige te kiezen. Door de verschillende mogelijkheden is er voor iedere ruimte wel een geschikte Yelka houten kerstboom te vinden.



Makkelijk op- en afbouwen

Je bent inmiddels bekend met een aantal kerstboom alternatieven. Ben je niet direct overtuigd? Dan vraag jij je mogelijk af of er nog meer voordelen aan zo’n houten kerstboom kleven. Dit is wel degelijk het geval. Het op- en afbouwen van dit kerstboom alternatief kost je namelijk maar een paar minuten. Je haalt de versiering immers makkelijk uit een houten kerstboom. Heb je veel opbergruimte? Dan is het niet noodzakelijk om de boom af te tuigen. Je kunt hem dan met versiering en al opbergen. Hier pluk je de volgende kerst opnieuw de vruchten van, want je hoeft hem dan niet op te tuigen. Zo’n alternatieve kerstboom levert je dus de nodige tijdswinst op.



Eenmalige investering

Overweeg je een kerstboom alternatief in plaats van een echte kerstboom? Dan weerhoudt de prijs jou er misschien van afstand te doen van een traditionele naaldenboom. Wij raden je aan je niet te veel te laten leiden door de prijs. Het is namelijk geen eerlijke vergelijking. Waarom niet? Omdat je jaar in jaar uit een nieuwe echte kerstboom moet kopen en maar eenmalig een houten kerstboom aanschaft.



Als je afstand doet van een echte kerstboom gaat het dus om een eenmalige investering. Op de korte termijn is een kerstboom alternatief duurder, maar op de lange termijn bespaar je juist geld. Je kunt een houten kerstboom namelijk jaren achtereen gebruiken. Dit is met een echte kerstboom niet het geval. Je kunt hem weliswaar in jouw tuin planten na de kerst, maar het is de vraag of hij volgend jaar nog leeft. Is dit niet het geval? Dan moet je een nieuwe echte kerstboom kopen. Een kerstboom alternatief schaf je maar één keer aan, waardoor dit onderaan de streep goedkoper is.