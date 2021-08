Duurzaam inspectieschip officieel gedoopt

FRYSLAN- Met het stukgooien van een fles champagne tegen de romp doopte gedeputeerde Avine Fokkens – Kelder vandaag in Franeker de nieuwe PW10. “De zorgen over het klimaat hebben zich deze zomer opgestapeld. Fryslân gaat al jaren voor duurzaamheid en circulariteit. Onze keuze voor dit inspectieschip laat zien dat we het niet bij woorden laten.”, zegt Fokkens-Kelder. Het schip vaart vanaf morgen door Fryslân voor inspectie, handhaving en begeleiding van scheepvaart.

De PW10 is een volledig elektrisch schip met een lengte van ruim 15 meter. ­­Het schip vaart CO2-neutraal door elektrische voorstuwing. De accu’s worden ’s nachts met groene stroom bijgeladen. Daarnaast zitten er tien zonnepanelen op het dak van de stuurhut. Het vaartuig is geschikt om eventueel in de toekomst over te schakelen op waterstofaandrijving.

Duurzame inrichting

Een warmtepomp regelt het klimaat in de stuurhut. Er wordt zelfs gebruik gemaakt van aquathermie, hierbij wordt het vaartuig verwarmd of gekoeld door gebruik te maken van warmte en koude uit het oppervlaktewater. Twee energie-buffervaten zijn goed voor de opslag van het verwarmde water. De toegepaste materialen zijn zoveel mogelijk op basis van duurzaamheid geselecteerd. Er is gekozen voor een casco van staal omdat dit een lagere CO2-footprint heeft dan de alternatieven zoals aluminium. Voor het leidingwerk is recyclebaar kunststof toegepast. Het interieur en de vloeren zijn afgetimmerd met het zeer snelgroeiende grassoort bamboe. Voor de bekleding zijn ecologische materialen gebruikt en voor het plafond gerecycled plastic van petflessen.

Fries product

De provincie Fryslân zet de PW10 in tijdens watersportevenementen, bij calamiteiten en voor inspectie, handhaving en begeleiding van scheepvaart. Het ontwerp van het nieuwe vaartuig is gemaakt door Vripack in Sneek, Scheepswerf Talsma in Franeker heeft het schip gebouwd samen met een aantal Friese onderaannemers. “As skipswerf binne wy tige grutsk op dit prachtige skip. Wy litte sjen dat wy as Fryske skipsbouwers ús kennis en ûnderfining brûke kinne om dizze duorsume skippen no en yn ‘e takomst te bouwen”, aldus Gerard Cnossen van Scheepswerf Talsma.