DuoDyade met Atrium-harpdocent Marije Vijselaar opent nieuwe seizoen Topzondag met Koffiegeur

SNEEK- Marije Vijselaar, docent harp bij kunstencentrum Atrium, treedt zondag 18 september met Colet Nierop op als DuoDyade bij de eerste Topzondag met Koffiegeur van het nieuwe seizoen. De twee eigenzinnige harpistes ontlokken in de Noorderkerkzaal van Theater Sneek de bijzonderste klanken aan hun instrumenten. Blaaskwintet BlaasVaak neemt het tweede deel van de Topzondag voor zijn rekening. De Topzondag begint om 11.30 uur en duurt ongeveer een uur. Kaarten zijn te verkrijgen via de website van Theater Sneek.

DuoDyade

DuoDyade staat bekend om haar bevlogen wijze van musiceren. De naam stamt uit de oudheid. Een dyade is een tweetal goden in de Egyptische mythologie. De goden werden vaak in tweetallen tegenover elkaar geplaatst om evenwicht en harmonie te bewaren. Het staat symbool voor het samenwerkingsverband tussen twee individuen en vormt een twee-eenheid. Vijselaar en Nierop spelen enthousiast, vol passie en met veel liefde voor hun instrument. Zij laten tijdens de Topzondag de diversiteit van de harp volledig tot zijn recht komen, waarbij ze het publiek raken met de klanken van het instrument en door hun sterke aanwezigheid op het podium.

BlaasVaak

BlaasVaak is in 2004 ontstaan uit een initiatief van enkele houtblazers uit het Fries Kamer Orkest die graag ook eens in kleinere bezetting wilden spelen. Sinds 2011 kent BlaasVaak de huidige samenstelling, dat van een klassiek blaaskwintet. De kamermuziek van het kwintet, die zijn oorsprong vindt in de achttiende eeuw, wordt gedragen door de warme, donkere tonen van de hoorn en de fagot. Deze worden geleverd door Jan Kuipers (fagot) en Richard Kop (hoorn). Zij vormen de basis en de drijvende kracht en geven tegengas aan de andere instrumenten. De zachte tonen van de klarinet van Alrik Voolstra vormen de stabilisator en zijn onmisbaar voor de balans. De hobo en de fluit voeren vaak de boventoon. Daarbij is de hobo van Herman Leusman met zijn rustige, passionele houtklank de tegenpool voor de vaak drukke passages van de fluit van Anna Andela.

Topzondag met Koffiegeur

Topzondag met Koffiegeur is een serie kamermuziekconcerten van CKS in de Noorderkerkzaal van Theater Sneek. Regelmatig treden docenten op van kunstencentrum Atrium, onderdeel van CKS. De andere Topzondagen met Koffiegeur in het seizoen 2022-2023 (ingang via Oud Kerkhof 11 in Sneek): - Zondag 22 januari 2023: Gadjo Orkestra - Zondag 19 februari 2023: Jazz Code (met Atrium-docenten Corinne Staal en Jannie Brandsma) - Zondag 19 maart 2023: Wouter Harbers