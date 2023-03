Duizenden watersportliefhebbers starten watersportseizoen op Boot Holland

Leeuwarden – Na 3 jaar stond het WTC Expo in Leeuwarden van 8 t/m 12 maart volop in het teken van de watersport. Hallen vol met sloepen, tenders, motorjachten, alles over veiligheid en recreatie, diverse primeurs en nog veel meer! Tienduizenden watersportliefhebbers hebben koers gezet naar het WTC Expo om het watersportseizoen hier als vanouds af te trappen. De organisatie spreekt dan ook van een succesvolle editie Boot Holland.

Sloepen, tenders en open boten voeren de boventoon

Watersport en recreëren op het water zijn de laatste jaren in Nederland erg populair geworden. Dit heeft de watersportmarkt zichtbaar veranderd en dit was ook te zien op Boot Holland. "De beursvloer was dit jaar anders gevuld dan bezoekers gewend waren" vertelt Sjoerd de Jong. "De steiger met staalbouw en motorjachten was kleiner, maar zeker niet minder imposant. De botenbouwers hebben minder aanbod om tentoon te stellen door de toegenomen vraag en de lange levertijden van onderdelen." De segmenten sloepen, tenders en open boten werden groots en breed aan het publiek getoond. "Deze type boten zijn kleiner maar kunnen wel snel varen waardoor een grote groep (startende) watersporters hier belangstelling voor heeft. Zij konden dan ook hun ogen uitkijken op Boot Holland!" aldus de beursorganisatie.



Aandacht voor duurzaamheid

Verduurzaming met oog voor de natuur en de toekomst is één van de belangrijke thema's binnen elke sector, zo ook in de watersportbranche. Op Boot Holland was volop aandacht voor deze trend. Waar in het verleden de dieselmotoren de boventoon voerden,werden nu op veel stands ook elektrische binnen- en buitenmotoren gepresenteerd. De één nog stiller en zuiniger dan de ander. Daarnaast worden de gebruikte materialen ook steeds duurzamer. Op Boot Holland konden bezoekers bij het Friese bedrijf Impacd Boats 3D geprinte sloepen bekijken, gemaakt van gerecycled materiaal. Naast vele elektrische sloepen en tenders werden er aan de steiger ook elektrische motorjachten getoond.



Een uitgebreid programma

Nieuw op Boot Holland was het Palaver. Een gezellige ruimte waar alle beursdagen een uitgebreid programma van lezingen plaatsvond. Van pechhulp op het water tot alles wat je moet weten over het (ver)kopen of verzekeren van een boot en een quiz over veilig varen. Eén van de onderwerpen waar ook veel aandacht aan werd gegeven was werken en leren in de maritieme sector. Vanuit diverse brancheorganisaties, opleiders en uitzendbureaus werd er op het Palaver en op het Werken & Leren plein informatie gegeven over de opleidingen en vacatures binnen de watersportsector.

Een ander belangrijk thema op de beursvloer was veilig recreëren op het water. Er was veel informatie te vinden over diverse vaarroutes en jachthavens maar ook over de regels op het water en het behalen van een vaarbewijs. Op donderdagavond stond het SKS Skûtsjesilen centraal. Gespreksleider & wedstrijdcommentator Gjalt de Jong ging op het Palaver in gesprek met schippers, bemanning en bestuursleden van het SKS en het was een gezellige avond!



Met deze succesvolle 32e editie van Boot Holland net achter de rug kijkt de organisatie alweer vooruit naar de volgende editie. Deze staat van 6 t/m 10 maart 2024 in de agenda en de eerste deelnemers hebben al aangegeven ook hierbij aanwezig te willen zijn.