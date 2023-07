Duikers Moby Dick halen reclamebord Club Adam & Eva weer boven water

SNEEK- Vanaf 15 april dit jaar is Club Adam & Eva aan de Prins Hendrikkade 13 in Sneek weer geopend. Het pand werd behoorlijk gerenoveerd met als letterlijke blikvanger een splinternieuw reclamebord. Echter rond 15 juni keek eigenaresse Robina Klaassen wel even vreemd op, toen bleek dat op de plaats waar het reclamebord had gehangen een enorm gat te zitten…

Schadepost van drieduizend euro

Klaassen reageerde op z’n zachts gezegd nogal verbaasd: “Wie heeft iets gezien? Het reclamebord van mijn zaak Adam & Eva is gestolen aan de Prins Hendrikkade 13 in Sneek. Wie weet waar het bord is, krijgt van mij een beloning. Niet normaal meer dit. De gevel is ook stuk en er zit een enorm gat in omdat het met geweld los getrokken is! Zoveel mogelijk delen, het kan zijn dat dit al eerder gebeurd is en het ons nu pas is opgevallen. Willen jullie dit zoveel mogelijk delen alstublieft”, berichtte de onderneemster op social media.

Er werd aangifte gedaan, maar zonder resultaat “Het is een schadepost van wel drieduizend euro”, zei Robina Klaassen.

Weken gingen voorbij

De weken gingen voorbij, een vaag filmpje dook op waarop te zien was dat een jongen het bord van de gevel sloopte en in de gracht smeet. Ondertussen wilde Robina het bord letterlijk weer boven water hebben. En dat gebeurde vanmiddag, nadat een dag eerder de plaats gelokaliseerd was. Maar dan? Hoe krijgt je zo’n gevaarte boven?

Moby Dick

Daarvoor werd er contact gezocht met duikvereniging Moby Dick, met 245 leden aardig groot, uit Sneek. Voorzitter Johan Koopmans van de vereniging bleek bereid om mee te helpen, bij deze niet alledaagse klus. “Een bos sleutels of een dure zonnebril boven water halen hadden we wel eens gedaan, maar een reclamebord van een erotisch café opduiken? Nou, nee dat is toch echt een noviteit”, vertelde Koopmans even voor drie uur vanmiddag.

Kort daarna gingen Marco Boschma en Pepijn Hazelhof te water. Marco is in de leer met zoeken en bergen, Pepijn is zijn divemaster.

“Voordat de mannen te water gaan komt er eerst wel wat bij kijken”, weet Koopmans. “Eerst gaat het duikvest aan, daarna de ‘automaten’. Vervolgens tien liter flessen met samengeperste lucht. Dus geen zuurstofflessen. Met zo’n fles kun je de hele middag wel duiken. Het is wel zo ‘hoe dieper je gaat, hoe meer lucht je verbruikt’. Het is natuurlijk een mooi object om op te oefenen”, vertelt de voorzitter verder. Veel van de Moby Dick leden leren het duiken in de omgeving van Sneek om vervolgens op duikvakantie in het buitenland te gaan, waarbij de Cariben een bekend duikoord is.

Terwijl de mannen zich voorbereiden staat Robina Klaassen toch wel een beetje gespannen op de wal van de Zwarte Weg.

“Ik vind het echt geweldig hoe de mannen zich inzetten. Kijk toen ik wist dat het bord in het water lag, was dat geen fijn idee. Ik wilde het echt graag weer terug boven de deur. Ik baalde er echt van, het is toch een behoorlijke schadepost. Voor de Sneekweek wilde ik mijn geveltje echt weer netjes hebben. Nu gaan we het beleven.”

Na 5 minuten reclamebord boven water

De beide duikers liggen amper in het water of het bord wordt gevonden, er wordt vervolgens een touw aan bevestigd en ziedaar het object komt binnen vijf minuten boven water. Robina heeft letterlijk het kippenvel op de getatoeëerde armen staan en klapt in de handen van opluchting en blijdschap tegelijk. Voorzitter Johan Koopmans is zo trots als een pauw op z’n twee duikers.

“We hebben ook wel eens iets kostbaars van een Chinees restaurant boven water gehaald, toen kregen we een buffet aangeboden. Ik ben benieuwd wat de beloning nu is”, kan de voorzitter met een vette knipoog niet nalaten om op te merken.

Even later gaan de duikers, de voorzitter en Robina met haar meiden op de foto met het reclamebord. En de echte beloning? Naast een enorm stuk voldoening dat de niet alledaagse klus zo rap is geklaard krijgen de Moby Dickers een fles exclusieve bubbels van een dolgelukkige Robina!

De foto zal een mooi plaatsje in de bar van Adam & Eva krijgen, met uiteraard het bijzondere verhaal.