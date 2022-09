Dublin Legends op 2 oktober in Theater Sneek

SNEEK- Het kloppend hart van de Ierse steden en dorpen, waar verhalen over stoere zeebonken, vurige romances en ongelukkige liefdes rond gaan onder het genot van een pint Guinness of een goed glas whiskey. Geen band kan dat authentieke en aanstekelijke sfeertje met zoveel geestdrift neerzetten als het viermanschap Seán Cannon, Gerry O’Connor, Shay Kavanagh en Paul Watchorn. De echte folk fans kennen de muzikanten wellicht beter onder de legendarische naam ‘The Dubliners’. Die naam verdween toen Dubliners-voorman John Sheahan er in 2012 mee stopte, maar de legende bleef! Net als de waanzinnig lekkere pubsfeer, die de luisteraars stampend en klappend meesleept door opzwepende songs en melancholieke ballades.

The Dublin Legends brengen Ierse folk zoals Ierse folk bedoeld is. Puur en rauw vanuit het hart. Ze hebben geen blinkende decors en special effects nodig om indruk te maken; goede Folk draagt zichzelf. En dat bewijst het begaafde viertal keer op keer als ze met hun enthousiasme en ritme de zaal op stelten zetten. ‘Molly Mallone’, ‘Whiskey in the jar’, Seven Drunken Nights, The Irish Rover en ‘Dirty Old Town’, stuk voor stuk klassiekers die je wel mee móet zingen. Zes jaar na het 50-jarig jubileum van de fameuze Dubliners is die fameuze naam dan wel geschiedenis, maar heeft de band nog geen fractie ingeboet op zijn ongeëvenaarde stijl. Folk met hoofdletters!

De Dublin Legends treden op 2 oktober a.s. op in Theater Sneek. Het concert begint om 14.30 uur!

Morgen een uitgebreid interview met The Dublin Legends op deze site