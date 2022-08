Dubbelslag Poiesz: Naast supermarkt op Vlieland heeft Poiesz ook Coop supermarkt Zuidbroek overgenomen

SNEEK- In de afgelopen periode heeft de directie van Poiesz overeenstemming bereikt met Plus inzake de overname van zowel de Coop supermarkt op Vlieland als de Coop supermarkt in het Groninger Zuidbroek. Onder voorbehoud van instemming door de ACM zal de winkel op Vlieland als filiaal in week 38 van dit jaar overgaan en in week 42 volgt de supermarkt in Zuidbroek.

In lijn met de overname van de supermarkt op Vlieland heeft Poiesz Vastgoed B.V. ook het eigendom verworven van het winkelpand op Vlieland alsmede het belendende woonhuis in de Dorpsstraat aldaar. Door deze vastgoedpositie kunnen de al redelijk vastomlijnde plannen voor de realisatie van een volledig nieuwe, ruime en moderne Poiesz supermarkt op het prachtige Friese Waddeneiland Vlieland, naar verwachting snel worden gerealiseerd.

Medewerkers treden in dienst bij Poiesz Supermarkten B.V.

Alle medewerkers van beide supermarkten treden op het moment van de overname in dienst bij Poiesz Supermarkten B.V. en zullen na een effectieve inwerkperiode aan de slag gaan binnen het regionaal familie grootwinkelbedrijf Poiesz waar inmiddels ongeveer 5.600 medewerkers werkzaam zijn.

De directie van Poiesz is zeer trots op het feit dat de overname van twee Coop supermarkten succesvol is afgerond. “De overname van deze twee filialen past volledig in de groeiambitie van ons prachtige bedrijf. We kunnen met onze onderscheidende formule het verschil gaan maken in beide marktgebieden en daarmee het succes van ons regionaal familie grootwinkelbedrijf verder uitbouwen”, aldus de heer Piet Smit, Algemeen Directeur van Poiesz Supermarkten B.V. en Poiesz Vastgoed B.V.

Marktpositie verstevigen

Door de overname van deze twee vestigingen kan Poiesz Supermarkten B.V. haar marktpositie in Noord Nederland verder verstevigen. Het uitgebalanceerde winkelnetwerk van de grootgrutter uit Sneek is, rekening houdende met de eerder gepubliceerde opening van een nieuw filiaal in Noardburgum, inclusief de recente overname aan het einde van 2022 in ieder geval 72 vestigingen groot. Hierdoor kleurt het Noordelijke deel van Nederland steeds meer “Oranje & Groen”, de formulekleuren van Poiesz Supermarkten B.V.