Dubbele winst voor squashers

SNEEK- Visitekaartjes gebruikt bijna niemand meer tegenwoordig, behalve in overdrachtelijke zin in de sport. Beide squashteams van De Stolp gaven vrijdagavond in de SBN-competitie hun visitekaartjes af: dit zijn teams om rekening mee te houden. Elk team won, elke winst was ruim, maar ze kregen het niet cadeau.

Maximale winst

Per speelronde zijn maximaal vijftien punten te verdienen. Elke winstpartij levert drie punten op. Je team speelt vier wedstrijden, dus twaalf mogelijke punten. Het team dat de meeste wedstrijden wint, krijgt drie bonuspunten daar bovenop. Vijftien punten in totaal. In het nog jonge seizoen verdiende het eerste team van sportrestaurant De Stolp in de eerste twee speelronden beide keren de maximale punten.

Geen cadeaus

Tristan Keenan had het in Almere moeilijk in de eerste game, die hij toch met 11-8 won. In de volgende games had hij een duidelijk overwicht (tweemaal 11-2) en won hij zijn pot met 3-0. Voor Ivar van Asten was de eerste game ook de spannendste, hij won hem met 13-11. De tweede won hij met minder moeite. In de derde sloeg zijn tegenstander terug door een game te winnen, maar daarna had Van Asten maar één game nodig om de winst naar zich toe te trekken.

Met een 6-1 tussenstand ging Lukas van der Sluis de baan op. Toen hij de eerste twee games won, was Sneek de winnaar van de avond, maar dat is voor de spelers nooit genoeg. Ze willen hun wedstrijd winnen, ook als het voor de punten niet per sé nodig is. De derde game verloor hij, maar de vierde liet hij niet lopen, eindstand 3-1.

Ook Ronny Ouderkerken wilde winnen, maar verloor de eerste twee games met een minimaal verschil: 11-9. Het vraagt karakter om van een 2-0 achterstand terug te vechten, want elke volgende game kan de laatste zijn, terwijl jij er nog drie moet zien te winnen. Ouderkerken vond het in zich om die derde cruciale game in een tiebreak te winnen met 12-10, een keerpunt in de wedstrijd. De twee volgende games rondde hij luid en duidelijk af: eindstand 3-2.

Elke speler kende die avond een moment waarop doorgedrukt en gevochten moest worden. Ze deden het en dat leverde heel veel punten op. Het team staat stijf bovenaan en dat is niet cadeau gedaan.

Goed winnen, goed verliezen

Ook het tweede team van De Stolp scoorde veel punten, thuis tegen Langedijk. Het team won de helft en verloor de helft van de wedstrijden, maar als je wint met overmacht en verliest met veel tegenpunten kan je de avond winnen.

Arnold Haakmeester zette de toon door zijn tegenstander duidelijk met 3-0 aan de kant te zetten. Daarna won debutant Kim Verhoef zijn eerste twee games knap. In de gelijk opgaande strijd trok Verhoef aan het kortste eind en verloor met 3-2. Richard Schrader, de andere debutant van het Sneker team, had weinig moeite met zijn tegenstander in de eerste twee games. In de derde game maakte hij het nog spannend, maar won hem uiteindelijk met 15-13, eindstand 3-0. Hendrik van der Sluis speelde de spannendste wedstrijd van de avond. De eerste won hij met minimaal verschil: 11-9, de tweede verloor hij in een tiebreak met 13-11. Dat had zijn weerslag op de derde game die hij met 11-5 verloor. Ook hij vocht terug en trok de vierde game naar zich toe met 11-9. In de beslissende vijfde game kwam het weer op tiebreaks aan. Op het nippertje werd het 13-11 voor zijn tegenstander.

Tweemaal 3-0 winst en tweemaal 3-2 verlies. Dat zijn veel punten (10-6), dat levert drie bonuspunten op: 13-6. Daardoor staat het team met veertien punten op de zesde plaats (van acht). De ogen zijn gericht op nummer vijf, die twintig punten heeft. Volgende week heeft het team tegen Alkmaar kans om het puntenaantal verder uit te breiden.

30 september speelt team 2 uit in Alkmaar. Team 1 speelt thuis tegen SCHIET uit Amsterdam. Start om 20:00 uur in De Stolp, de gezelligste ballentent van Sneek.

Verslag: Xander Jongejan