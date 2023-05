Dûbbel-presintaasje: in nije novelle & in nije keamerfoarstelling fan Bennie Huisman

Sânfurd- Op it plak en de tiid dy't hjirûnder stiet, presintearret skriuwer en sjonger Bennie Huisman de novelle: Grien ljocht. It is in ferfolch op syn roman út 2019: Sanfirdo. De personaazjes yn dy roman binne noch net fan inoar ôf en 'de leafde' liket foar harren somtiden noch altyd in riedsel.