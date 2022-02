Drukte bij Brandweer Fryslân: Storm Eunice zorgt voor 115 meldingen

Naast de al eerder genoemde meldingen in de Hein Doekesstraat, Pieter Sikkesstraat en Liaukemastraat, moest de brandweer van Sneek vrijdagavond onder meer in actie komen in de Frederik Hendrikstraat waar een dakgoot was losgekomen. Ook in de Furmerusstraat was een melding van stormschade.

Tegen middernacht werd de brandweer nog opgeroepen voor een schoorsteenbrand in een woning aan de Eegracht in IJlst.