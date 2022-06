Drukke dag voor Advendo

's Middags was Jong Advendo voor een optreden in Leeuwarden bij Grutsk, een groot muziekspektakel in de Leeuwarder binnenstad. Daar was de show 'Don't stop believin'' te zien. De slagwerkers namen deel aan The Battle en ook Advendo Vlag was deze middag van de partij.

De senioren van Advendo zijn vanavond te gast in het Overijsselse Heeten bij de jubileumtaptoe van Fanfare St. Caecilia In Heeten.