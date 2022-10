Drukbezochte Herfstmarkt in Top en Twel

OPPENHUIZEN - Om half elf 's ochtens kwamen de eerste bezoekers al naar dorpshuis it Harspit in Oppenhuizen, maar dat was toch echt aan de te vroege kant. Dat was voor deze eerste belangstellenden overigens geen enkel probleem. Ze waren toch al van plan om er op deze zomerse herfstdag een mooi dagje Sneek e.o. van te maken, dus waren ze 's middags gewoon present.

Het was tekenend voor de gemoedelijke sfeer. Iedereen had wel weer eens zin in een evenement en elkaar te ontmoeten. De Herfstmarkt opende om 14.00 uur en al snel stroomde it Harspit vol met bezoekers. Dat liep de hele middag door en het was gezellig druk.



De 35 standhouders waren verdeeld over drie zalen en konden op voldoende belangstelling rekenen van het publiek dat de kraampjes passeerde. De markt was dan ook erg divers en gevarieerd. Van kinderkleding, allerlei decoraties tot tassen, boeken en schilderijen. Een zolderopruiming, ambachtelijk werk, duurzame- of natuurproducten, energiecoaches, stoelmassage. Het was allemaal aanwezig

Er was genoeg animo onder de deelnemers om op de Herfstmarkt te staan. Er moesten zelfs standhouders worden afgezegd omdat de markt helemaal vol zat. De organisatie kijkt dan ook terug op een zeer geslaagde markt. Door corona moest de markt een aantal keren worden uitgesteld, maar de aanhouder wint en met succes. Het was een mooie dag voor it Harspit.

Bron: Topentwelonline.nl