Druk op Oosterdijk Sneek

SNEEK- Het was gistermiddag behoorlijk druk in het centrum van Sneek. Eindelijk brak de zon door na een aantal dagen waarbij Pluvius zich liet gelden.

Vandaag is er een Toeristische braderie door het hele centrum van Sneek. Op de woensdag van de Sneekweek is het hardzeildag met de drukbezocht hardzeildagbraderie in het stadscentrum.

Vele standhouders verkopen leuke producten als sieraden, lifestyle en lekkernijen. Ook een aantal lokale winkeliers verkopen producten vanuit een kraam voor hun winkel.