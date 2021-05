Druk bij IJssalon Iiskâld in Sneek

SNEEK- Sinds 15 mei dit jaar heeft IJssalon IIskâld haar deuren in Sneek geopend aan de Lemmerweg, met uitzicht op de Waterpoort. Nu de temperaturen stijgen neemt de verkoop van het heerlijke ijs toe.

Het was gisteravond behoorlijk druk in de prachtige ijssalon, waar tot voor kort Royaal Belegd nog zat. Royaal Belegd zit nu aan de andere kant van het water, aan de Rienck Bockemakade 2.

Het is inmiddels de derde vestiging van het familiebedrijf dat ook in Lemmer en op Urk zit. Het bedrijf wordt gerund door Jaap en Oppie Riedstra, samen met hun zoon Marten. In de ijssalon wordt niet alleen Italiaans schepijs verkocht, maar kan men ook terecht voor ijstaarten.