Dagje helpen in de wijngaard van de Thaborhoeve

“Ja, je kunt een blend van de Johanniter en de Solaris. Lekkere frisse en fruitige wijn bij ons bestellen. En als mensen het leuk vinden kunnen ze ook de wijn gekoeld krijgen met twee glaasjes om die lekker in de wijngaard, op de steiger of in de bloementuin naast de varkentjes te nuttigen. Hier kunnen we ook een lekker Fries kaasje en worstje bij doen”, maakt het duo verder reclame.

Dagje helpen in de wijngaard



“Maar wij willen niet alleen reclame voor onze wijn maken er is nog iets wat de mensen misschien wel aardig vinden.We gaan weer oogsten! Wie op zondag 18 juli een ‘dagje helpen in de wijngaard’ wil meemaken, is van harte welkom. We starten om 09.30 uur met koffie en gebak, voor lunch wordt natuurlijk gezorgd, net als een borreltje erna. Lekker een dagje buiten in de wijngaard en ontdekken hoe het nu allemaal werkt.

Mensen kunnen via info@thaborhoeve.nl of 0612810805 laten weten of ze willen helpen. Dan kunnen we daar catering technisch rekening mee houden”, laat een enthousiaste Marrit weten.